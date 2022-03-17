نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول موعد نزول وصرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa تعديل الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول موعد نزول وصرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa والذي وضعته وزارة الموارد البشرية، والاستعلام عن هل تم القبول في الضمان الجديد، وذلك بعد الانتهاء من نزول إيداع الدفعة الأولى والثانية من الضمان الاجتماعي الجديد sso.hrsd.gov.sa لم قاموا بالتسجيل على رابط التقديم للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي الجديد (منصة الدعم والحماية الاجتماعية)، وإيداع مستحقات المستفيدين للدفعة الأولى والثانية بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 72 ألف أسرة لكل دفعة، وهم من تم اعتماد أهليتهم لصرف الضمان، والإعلان عن موعد صرف ونزول وإيداع دفعات الضمان الاجتماعي التالية بشكل تدريجي على دفعات

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور حسب دخل الأسرة والحد المانع