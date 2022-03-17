قرض فوري من سلفة 5000 ريال سعودي سداد لمدة 6 شهور الشروط وطريقة التقديم

قرض فوري من سلفة 5000 ريال سعودي وفرت منصة سلفة الإلكترونية تمويل فوري بقيمة 5000 ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن ولا تحويل راتب بشكل سريع، والجدير بالذكر أن منصة سلفة الإلكترونية هي واحدة من الجهات المعتمدة من البنك المركزي السعودي، وتعمل طبقًا لتنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية لسنة 2030 عن طريق النهوض بالمستوى التقني داخل المملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة التقديم للحصول على قرض فوري من منصة سلفة وشروط التقديم.

ما هي منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة هي منصة خاصة بقطاع الأفراد من الأشخاص العاملين في القطاع الحكومي داخل السعودية سواء كانوا رجال أو نساء، تعمل على مساعدتهم في الحصول على سلفة على الراتب من أجل مواجهة مصاريف الحياة، وأهم ما يميز هذه المنصة هو تقديمها مبلغ مالي للأشخاص قصير الأمد يبدأ من ألف ريال سعودي حتى خمسة آلاف ريال وتصل فترة سداد المبلغ لستة أشهر بأقساط بسيطة وتستطيع بكل سهولة تحديد فترة السداد التي تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويمكنك التقديم على السلفة بدون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتب.

شروط الحصول على قرض فوري من منصة سلفة

يقدم هذا التمويل إلى المواطنين أصحاب الجنسية السعودية فقط.

يجب ألا يقل عمر الراغب في الحصول على التمويل أن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي وتقديم ما يثبت ذلك.

يشترط أن لا تقل مدة التعيين في القطاع الحكومي للمتقدم للتمويل الفوري عن ثلاثة أشهر، ولا تقل في القطاع الخاص عن 6 أشهر.

طريقة التقديم على قرض فوري من منصة سلفة