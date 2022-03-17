كيفية الإستعلام عن موعد نزول الدعم السكني شهر مارس 2022 وشروط الحصول على الدعم

تزداد عمليات البحث حول دعم سكني، يعمل هذا البرنامج على تقديم مختلف الأنواع من الدعم للأشخاص المستحقين الذين توافرت بهم شروط الاستحقاق داخل المملكة، ويقدم له مبلغ مالي للمساعدة في الحصول على مسكن، ويتم ذلك بدراسات جميع المتقدمين للحصول على الدعم السكني، وتأكيد أحقية الاستحقاق، حيث يعتبر برنامج الدعم السكني هو أحد أهم برامج الدعم الذي تقدمه المملكة ، وعن موعد نزول الدعم السكني عن شهر مارس فمن خلال المقال نوضح موعد نزول الدعم كما سوف نوضح شروط التقديم للحصول على الدعم وكيفية التقديم حتى يستفيد جميع المستحقين للدعم وكما سوف نوضح الفئات الغير مستحقة والمستبعدة من الدعم ولا ينطبق عليها شروط الدعم.

الموعد المحدد لنزول الدعم السكني لشهر مارس:

ونذكر من خلال هذا المقال أن الوزارة قد أعلنت من خلال صفحتها عبر تويتر إنه يتم نزول الدعم في الموعد المحدد لها وفقاً لتقويم الميلادي، وأنه سوف يتم نزول الدعم السكني يوم 24 من شهر مارس 2022 والموافق يوم الخميس، وأن المبلغ المالي الخاص بالدعم السكني سوف يتم إيداعه في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين للحصول علي الدعم السكني، ليتم صرفه مباشرةً.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم السكني:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية، ولا يسافر خارج المملكة لفترات طويلة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل لا غير

ان يتراوح عمر المتقدم 25 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

يشترط للحصول على دعم سكني أن يكون المتقدم أول مرة له.

الحالات التي يتوقف فيها الدعم السكني:

في حالة أن الفرد المتقدم يكون مالك لمنزل ولديه ما يثبت ذلك لا يمكنه الحصول على الدعم.

في حالة عدم امتلاك الشخص المتقدم أي مستند يشير إلى اثباته لملكية السكن

يتوقف الدعم في حالة عدم قدرة الفرد علي سداد أي قروض سابقة.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني: