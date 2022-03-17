تسديد غرامة بطاقة الأحوال بدل فاقد وطريقة حجز موعد لتجديد بطاقة الأحوال المدنية

تسديد غرامة بطاقة الأحوال بدل فاقد هي خدمة إلكترونية هامة قامت بتقديمها الوكالة الداخلية في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين، ويمكن للمواطنين القيام بهذه الخطوة عن طريق تطبيق الراجحي المميز، وبهذا ففي حالة فقد بطاقة الأحوال المدنية يجب علي المواطن سرعة سداد رسوم البطاقة الجديدة بدلاً من البطاقة المفقودة للحصول علي بطاقة هوية وطنية جديدة، وعدم سداد الرسوم يعرض المواطن من حرمانه من العديد من الصلاحيات والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، وقد أشارت الوكالة الداخلية إلي أنه يجب علي فاقدي البطاقة اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي تتم بشكل إلكتروني من خلال منصة الراجحي الالكترونية حتي يتمكن من دفع الغرامة بشكل سريع وسهل ومن خلال المقال سوف يتم شرح جميع التفاصيل الخاصة بالتسديد.

تسديد غرامة بطاقة الأحوال المدنية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أنواع بطاقات فيزا الراجحي، أما عن خطوات تسديد الغرامة بشكل إلكتروني من خلال الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

يمكن الدخول أولاً علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

من الجانب العلوي في الصفحة الرئيسية يمكنك اختيار ” خدمة مباشر”.

يجب عليك كتابة البيانات الخاصة بك من اسم وكلمة مرور.

يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري عليك بالضغط علي أيقونة المدفوعات.

ثم يتم الضغط علي المدفوعات الحكومية.

عليك بالنقر علي خيار الحالة المدنية ثم يتم اختيار والضغط علي أيقونة ” إصدار بطاقة الحالة”.

يجب تحديد المفقود ثم اتباع التعليمات المطلوبة أمامك وهي عبارة عن مجموعة من البيانات الخاصة بك ويجب عليك التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

طريقة حجز موعد لتجديد بطاقة الأحوال المدنية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي قروض المتقاعدين من مصرف لراجحي، وبعد معرفة طريقة تسديد غرامة بطاقة الأحوال المدنية فيمكننا التعرف علي طريقة حجز موعد لتجديد البطاقة بعد تسديد الغرامة المفروضة علي الشخص من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية: