نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة في السعودية عبر أبشر في المقال التالي
تعلن منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عن خدمات جديدة بين الحين والآخر، ومن بين هذه الخدمات، استخراج إذن إصلاح المركبة أونلاين عبر الموقع الإلكتروني لهذه المنصة التي أطلقتها وزارة الداخلية في عام 2010م، لتقديم الخدمات المرورية والخاصة بالسجل المدني والجوازات دون الحاجة إلى زيارة مقرات هذه الأماكن وخسارة الوقت والجهد، فيما تُمكن هذه الخدمة الأفراد من التقديم للحصول على ورقة الإصلاح لمركباتهم أونلاين في أسرع وقت.
خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر
ويٌمكن لأي مواطن أو مقيم في استخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر أونلاين، وذلك من خلال عدد من الخطوات على النحو التالي:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار المركبات خدمات.
- واختيار إدارة المركبات.
- ولا بُد من اختيار المركبة المعنية.
- واختيار إصدار إذن الإصلاح الخاص بالسيارة.
- النّقر على علامة تأكيد الطلب.
- إرسال رسالة نصيّة مُزوّدة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
- الذهاب إلى الوِرش المُعتمدة المُسجّلة في تطبيق ارتح.
- مُشاركة الرّقم المَرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/ZmX0InpCoY
— المرور السعودي (@eMoroor)
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/ZmX0InpCoY— المرور السعودي (@eMoroor) March 2, 2022
شروط خدمة إذن إصلاح السيارة أونلاين
وحدّدت منصة أبشر الإلكترونية شروط خدمة إذن إصلاح السيارات أونلاين، وهي على النحو التالي:
- لا بُد من ألا يكون على المستفيد تعميم إلقاء قبض في نظام المطلوبين.
- ألا يكون على السيارة المراد إصدار ورقة الإصلاح لها أي تعاميم سواء سرقة، أو مطلوبة لنقل الملكية .
- أن تكون فترة التقديم خلال 3 أشهر من تاريخ تسجيل الحادث.
- ويُمكن استخراج أكثر من ورقة إصلاح للسيارة في الوقت نفسه، ما دام أن كل ورقة مرتبطة بحادث مختلف.
- لا يُمكن للمستفيد التقديم على أكثر من طلب للسيارة نفسها في السنة الميلادية ذاتها.
الاستفسار عن تأمين سيارة عبر أبشر
ومن بين الخدمات التي تتيحها منصة أبشر لأصحاب المركبات في المملكة، خدمة الاستفسار عن تأمين سيارة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار أبشر أفراد.
- إدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية.
- وإدخل كلمة السّر.
- النقر على تسجيل الدخول.
- استلام رمز مرور عبر رقم الهاتف المسجل وإدخاله في مربع رمز التحقق.
- والنقر على تسجيل الدخول.
- النقر على خدمات المركبات.
- النقر على استعلامات
- ننقر بعد ذلك على صلاحية التأمين على المركبات.
- إدخال رقم الهوية ورقم اللوحة.
- إدراج الرمز المرئي، والنقر على عرض.
- ظهور جميع التفاصيل الخاصة بصلاحية التأمين على المركبات.
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