نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم تمهير 1443 وكيفية التسجيل في البرنامج والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُوفّر صندوق التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من البرامج لدعم الشباب الباحثين عن العمل، فيما حدد الصندوق موعد صرف دعم تمهير وهو البرنامج الذي يهتم بتأهيل الذكور والإناث للدخول في سوق العمل من خلال تدريبات ترفع من كفائتهم على مستوى الإنتاج بهدف الوصول إلى عمل يناسب ما يمتلكونه من مؤهلات، وهو ما يصب في الناتج القومي للبلاد.

وانطلق هذا البرنامج في عام 2017م، واستفاد منه حتى اليوم أكثر من 46 ألف مستفيد ومستفيدة، في جميع المناطق بالمملكة، وذلك من خلال دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف، ويوفر للمستفيدين التأمين ضد المخاطر أثناء فترة التدريب، وزيادة المهارات والكفاءات، وتقديم مكافأة شهرية للحاصلين على البكالوريوس تصل إلى 3 آلاف ريال سعودي، ومنح حاملي الدبلومات مبلغ قدره ألفي ريال سعودي، وفي نهاية البرنامج يحصل المستفيد على شهادة خبرة.

موعد صرف دعم تمهير 1443

وأفاد صندوق التنمية الاجتماعية في السعودية بأن موعد صرف دعم تمهير 1443هـ، يكون عند مباشرة التدريب على رأس العمل وليس بعد التّسجيل في البرنامج، وذلك ردًّا على مواطن سأل عن الدّورات المُتاحة وموعد الصّرف من البرنامج.

كيفية التسجيل في برنامج تمهير

ويمكن التسجيل في برنامج تمهير للاستفادة من التدريب والدعم الشهري، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الملف الإلكتروني في طاقات. الانتقال إلى قائمة برامجنا. بعد أن تصبح حالة الأهلية (مؤهل) يمكن التقدم إلى الفرص التدريبية المعلنة. الانتظار لقبول إحدى المنشآت وإرسال العرض التدريبي. الصرف يتم بعد مباشرة التدريب على رأس العمل بالمنشأة.

شروط الاستحقاق من برنامج تمهير

وحدد القائمين على برنامج تمهير عددًا من الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراغبين في التقديم بالبرنامج، وهي كالتالي: