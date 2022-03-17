بدون تحويل الراتب أستلم تمويلك فورى وقسط المبلغ علي أطول فترة سداد

بدون تحويل الراتب أستلم تمويلك فورى ، أحد أهم الحلول التمويلية المتميزة والميسرة المتاحة للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي ، وذلك من أجل سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، ومن أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

بدون تحويل الراتب أستلم تمويلك فورى للأفراد بالمملكة

تمويل فورى بدون تحويل الراتب وبدون أى ضمانات ، أحد العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ تمويلية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي ، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما توفر شركة مرابحة مرنة للعملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.

أهم مميزات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة بقيمة 5000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل الشخصي يمكن أن يصل قيمته حتي 250 ألف ريال سعودي. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل. التمويل الشخصي متاح بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بهامش ربح تنافسي. توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل بالمملكة خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات مجدولة وميسرة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 3000 ريال سعودي، وذلك عند طلب قرض شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد بدون تحويل الراتب.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي، وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب