المديريه العامه لحرس الحدود وظائف العسكرية للنساء 1443 برتبة جندي لحملة شهادة الثانوية بالسعودية

المديريه العامه لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم الخميس 17 مارس 2022 الموافق 14 شعبان 1443هـ منذ قليل عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية نساء 1443 على رتبة جندي للكوادر النسائية المنطبقة عليهن شروط ومؤهلات الوظائف النسائية الشاغرة من خلال التقديم عبر رابط الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة ومايعادلها للعمل في وظائف حرس الحدود نساء 1443 بمدن مختلفة بالمملكة.

موعد التقديم على وظائف عسكرية للنساء 1443 المديريه العامه لحرس الحدود

إضافة لما سبق ذكره فإن فقد ذكرت المديرية العامة لحرس الحدود بالإعلان أن باب التقديم سيكون مفتوح للراغبات للإلتحاق بالوظائف النسائية الشاغرة بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 19 مارس 2022 الموافق 16 شعبان 1443هـ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443هـ، والجدير بالعلم أن التقديم إلكترونيًا فقط عبر رابط التقديم المذكور أدناه.

شروط الالتحاق بالوظائف العسكرية حرس الحدود نساء 1443 رتبة جندي مفتشة أمنية

ولراغبات التقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443 المعلن عنها على رتبة جندي لابد من توافر الشروط التالية:

أولًا يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية بالأصل والمنشأ والإقامة مع استثناء من نشأت خارج المملكة أثناء أداء والدها لخدمة المملكة خارجها. كذلك شرط أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى. كما يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك كشرط أساسي من شروط شغل الوظيفة وألا تكون المتقدمة حكم عليها بإدانتها بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة. أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة ومطابقته من جهة الاختصاص. كذلك أن يكون وزن المتقدمة مع طولها متناسبين وفق اللائحة الطبية. كما يشترط ألا تكون متزوجة بغير سعودي. أيضًا أن تكون هويتها الوطنية سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم للالتحاق بالوظيفة. كذك يجب ألا تكون موظفة بأي جهة حكومية وألا تكون قد سبق لها التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة. في النهاية يجب أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات الخاصة بالقبول بالوظيفة الشاغرة.

رابط التقديم على وظائف نسائية في حرس الحدود 1443 بالسعودية

في الختام بإمكان الراغبات في الإلتحاق بالوظائف النسائية في حرس الحدود 2022 التقديم من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: