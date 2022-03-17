نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة أصيل بهيئة السوق المالية السعودية في المقال التالي
التسجيل في منصة أصيل، حيث تعد منصة أصيل واحدة من أهم منصات الاستثمار، أصيل هي أول منصة استثمار جماعي في مجال العقار في المملكة العربية السعودية، وتحظي المنصة بأهمية كبيرة في سوق العقار، وتمتلك سجل حافل ومميز في النمو والتطور، وتعد شركة أصيل هي شركة تقنية مالية مصرح من خلال هيئة السوق المالية، وتهدف المنصة من خلال خبراتها إلى تحقيق عوائد مناسبة وكبيرة للمستثمرين بواسطة الاستثمار في الفرص العقارية التي توفرها لهم، ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة أصيل من أجل الاستثمار وتحقيق أرباح طائلة منها، لذا سنوضح لكم آلية التسجيل في منصة أصيل.
التسجيل في منصة أصيل
يستطيع أي مستخدم جديد للمنصة أن يقوم بالتسجيل في منصة أصيل والبدء في الدخول للاستثمار من خلال الفرص الاستثمارية التي توفرها المنصة، ويتم تسجيل حساب جديد بمنصة أصيل بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى رابط منصة الاستثمار منصة أصيل: تسجيل دخول.
- الضغط على أيقونة (تسجيل جديد) بأعلي قائمة الموقع.
- تسجيل الاسم الأول والأخير بشكل صحيح في الأماكن المحدد لها.
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني.
- تسجيل رقم الهاتف وتحديد رمز اتصال الدولة.
- إدخال كلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخري.
- ثم النقر على تبويب (تسجيل).
وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد في المنصة والاستفادة من جميع الخدمات الاستثمارية التي تقدمها المنصة لجميع مستفيدها من أي دولة يتم التسجيل منها.
كيف يستثمر المواطن في منصة أصيل؟
يتم طرح عدد من الفرص العقارية على المنصة، وتقوم بعرض جميع المعلومات التي توضح مدي الحالة الخاصة بالفرصة العقارية وتوضيح المعلومات التي تعمل على مباشرة الاستثمار بشكل إلكتروني حيث يصبح لأي مستثمر ملكية خاصة في الوحدات الاستثمارية بأي فرصة متوفرة، ويتم الاستثمار بهذه الخطوات:
- تسجيل حساب في منصة أصيل كما هو موضح بالأعلى.
- يجب على كل مستخدم أن يقوم بشحن رصيد مالي من خلال الآيبان الخاص بك شخص.
- يجب أن يتم البحث عن الفرصة الاستثمارية التي تتناسب مع أولويات كل شخص.
- ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام المرتبطة بالاستثمار في المنصة.
- ثم متابعة السير بالمنصة من خلال لوحة التحكم الشخصية بكل شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في منصة أصيل بهيئة السوق المالية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.