التسجيل في منصة أصيل بهيئة السوق المالية السعودية

التسجيل في منصة أصيل، حيث تعد منصة أصيل واحدة من أهم منصات الاستثمار، أصيل هي أول منصة استثمار جماعي في مجال العقار في المملكة العربية السعودية، وتحظي المنصة بأهمية كبيرة في سوق العقار، وتمتلك سجل حافل ومميز في النمو والتطور، وتعد شركة أصيل هي شركة تقنية مالية مصرح من خلال هيئة السوق المالية، وتهدف المنصة من خلال خبراتها إلى تحقيق عوائد مناسبة وكبيرة للمستثمرين بواسطة الاستثمار في الفرص العقارية التي توفرها لهم، ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة أصيل من أجل الاستثمار وتحقيق أرباح طائلة منها، لذا سنوضح لكم آلية التسجيل في منصة أصيل.

التسجيل في منصة أصيل

يستطيع أي مستخدم جديد للمنصة أن يقوم بالتسجيل في منصة أصيل والبدء في الدخول للاستثمار من خلال الفرص الاستثمارية التي توفرها المنصة، ويتم تسجيل حساب جديد بمنصة أصيل بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط منصة الاستثمار منصة أصيل: تسجيل دخول.

الضغط على أيقونة (تسجيل جديد) بأعلي قائمة الموقع.

تسجيل الاسم الأول والأخير بشكل صحيح في الأماكن المحدد لها.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

تسجيل رقم الهاتف وتحديد رمز اتصال الدولة.

إدخال كلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخري.

ثم النقر على تبويب (تسجيل).

وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد في المنصة والاستفادة من جميع الخدمات الاستثمارية التي تقدمها المنصة لجميع مستفيدها من أي دولة يتم التسجيل منها.

كيف يستثمر المواطن في منصة أصيل؟

يتم طرح عدد من الفرص العقارية على المنصة، وتقوم بعرض جميع المعلومات التي توضح مدي الحالة الخاصة بالفرصة العقارية وتوضيح المعلومات التي تعمل على مباشرة الاستثمار بشكل إلكتروني حيث يصبح لأي مستثمر ملكية خاصة في الوحدات الاستثمارية بأي فرصة متوفرة، ويتم الاستثمار بهذه الخطوات: