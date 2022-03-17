بالكامل شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443من منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa براتب شهري اكثر من 2500 ريالاً سعودياً

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 يعتبر دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم تعديله من قبل وزارة الموارد البشرية من أهم برامج الدعم التي تم إطلاقها لتقديم الدعم المناسب للفئات المستحقة للدعم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد كانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول عدم الدعم من قبل المرأة المتزوجة وجميع الفئات المستحقة، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل إلكترونيا للحصول على الدعم من قبل المستحقين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمرأة المروحة والشروط المطلوبة.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443

وقد تم الإعلان عن تفاصيل الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمرأة المتزوجة في السعودية، ومن أهم هذه الشروط التي تم الإعلان عنها ما يلي.

يشترط أن تكون المتقدمة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور سعودية الجنسية، ويشترط الإقامة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون المرأة من الفئات المستحقة للحصول على الدعم في السعودية والمحددة رسميا من قبل وزارة الموارد البشرية مثل فئة المطلقات والأرامل وكذلك الأيتام.

استحقاق الدعم في حالة غياب الزوج أو إثبات انقطاعه.

ألا تمتلك المتقدم للحصول على الدعم الممتلكات أو العقارات.

في حالة كان الزوج من متعاطي المخدرات يتم تقديم ما يثبت ذلك.

من الضروري ألا يكون الدخل الشهري الخاص بالمرأة أكثر من قيمة الحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.

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كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة؟

قيمة الرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة 2570 ريالاً سعودياً. المرأة المتزوجة التي تعول 3 أفراد، تحصل لي معاش الضمان الاجتماعي 3140 ريالاً سعودياً. المرأة المتزوجة التي تعول 4 أفراد، تحصل على معاش الضمان الاجتماعي 3710 ريال. المرأة المتزوجة التي تعول 5 أفراد، تحصل على معاش الضمان الاجتماعي 4280 ريال.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويمكن لجميع الفئات المستحقة للتسجيل إلكترونيا للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية.