نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية إلكترونيًا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية إلكترونيًا من أهم الخدمات الإلكترونية التي الخطوط السعودية، وذلك سعيًا لخدمة عملائها وتوفير الوقت والجهد عليهم، كما وفرت الشركة أيضًا عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تسهل على العملاء حجز تذاكر السفر أو تعديلها أو إلغاء حجزها، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية إصدار بطاقة الصعود و شروط إصدار البطاقة.

شروط إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية

أعلنت الخطوط السعودية عن عدداً من الشروط الواجب توافرها ليتمكن المسافرين على متنها من اصدار بطاقة صعود الطائرة، ومن شروط إصدار بطاقة صعود الطائرة للخطوط السعودية:

يجب أن تكون المعلومات الخاصة بالسفر مدرجة في سجلات الحجز.

امتلاك المسافرين التذاكر الإلكترونية الخاصة والحجوزات المؤكدة.

أن يتم إصدار بطاقة صعود الطائرة خلال ثمانية أربعين ساعة قبل الموعد المجدول لمغادرة الرحلة.

مراجعة المنصة الخاصة بإجراءات المغادرة قبل السفر بثلاث ساعات على الأقل.

بوابات الصعود إلى الطائرة يتم إغلاقها قبل موعد الإقلاع بحوالي 20 دقيقة، لهذا لابد أن يتأكد المسافر من نقاط المراقبة الأمنية على موعد إقلاع الطائرة قبل الوقت المحدد.

الأبعاد الثلاثة للحقائب لا تتجاوز 115 سم حيث أنه لا يتم قبول الأوزان التي تزيد عن 9 كيلو جرام للمسافرين من الدرجة الأولى، و7 كيلو جرام من درجة المسافرين العاديين.

تسجيل حجز الركاب في النظام المالي للمملكة يتكون من ستة أحرف وأرقام بعد أن ينتهي الراكب من جميع إجراءات الحجز تتوفر له هذه الأرقام.

يتحمل الراكب قانونيًا مسؤولية شرعية معلومات وثائق السفر التي يُدخلها، وكذلك سريان مفعول جواز السفر والتأشيرات المطلوبة.

تتوفر هذه الخدمة لكل شخص باستثناء الحالات التالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجلسون على كراسي متحركة، أو من يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية، والأطفال الذي لا يملكون مرافق، والحيوانات الأليفة التي تحتاج نواقل، والمقاعد الإضافية.

بعد التعرف علي طريقة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية يجب التعرف علي شروط إصدار البطاقة.

طريقة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية

يوجد عدد من الخطوات التي لابد أن يقوم بها المسافر عبر الخطوط السعودية حتى يتمكن إصدار بطاقة صعود الطائرة، وأهم هذه الخطوات:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للطيران السعودي.

اختر خدمة “ إصدار بطاقة صعود الطائرة ” التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع.

” التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ذلك يجب الموافقة على شروط وأحكام إصدار بطاقة صعود الطائرة أونلاين؛ وذلك بعد التأكد من قراءتها جيدًا.

اضغط على أيقونة “ التالي ” الموجودة في أسفل الصفحة؛ حيث بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى صفحة التعريف الخاصة بالمسافرين.

” الموجودة في أسفل الصفحة؛ حيث بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى صفحة التعريف الخاصة بالمسافرين. حدد الرقم الإلكتروني للتذكرة ثم ادخل التفاصيل ومنها المحطة وأوقات المغادرة، ورقم التذكرة يتم الحصول عليه من خلال الهاتف المحمول عند عملية الحجز.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلي صفحة ملخص الرحلة حتى يتحقق من جميع البيانات.

اضغط على زر “التأكيد”.

وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة بطاقة الصعود، ثم اختيار أمر (طباعة).

طريقة التأكد من الحجز في الخطوط السعودية

بعد معرفة طريقة إصدار البطاقات جاء دور معرفة التأكد من الحجز.

في البداية يجب تحميل تطبيق الخطوط السعودية على الجوال.

فتح التطبيق، قم الضغط على أيقونة “ حجوزاتي ” من الواجهة الرئيسية.

” من الواجهة الرئيسية. قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي: ( رقم مرجع الحجز، اسم العائلة، النقر على البحث).

في النهاية سوف ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالحجز.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي كيفية اصدار بطاقة صعود الطائرة الجوية السعودية، وشروط اصدار بطاقة الصعود.