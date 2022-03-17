نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور و صدور نتائج جديدة للأهلية مع توضيح خطوات التسجيل في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية هو أحد أهم برامج الدعم المادي للأسر والافراد الأكثر حاجة، لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتدشين هذا الضمان الجديد لمساعدة المواطنين العاطلين عن العمل، وأيضًا الأسر الفقيرة لإعانتهم على متطلبات المعيشة و تلبية احتياجاتهم اليومية، كما أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق الاستقلال المادي للمستفيدين وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك من خلال برامج تدريب وتأهيل للحصول على وظيفة مناسبة والدخول إلى سوق العمل، وتأتي هذه البرامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات المختصة الأخرى، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم العمل بنظام الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الجديد بالتوازي حتى شهر مايو القادم.
الضمان الاجتماعي المطور وصدور دفعة جديدة من نتائج الأهلية
تزداد عمليات البحث من قِبل المواطنين المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة مدي أهليتهم، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دفعة جديدة من نتائج الأهلية للمواطنين الذين سجلوا بالضمان الجديد، وذلك عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما انها أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بدراسة الأهلية للمتقدمين بشكل شهري ودراسة مدى تطابق الشروط التي أعلنت عنها الوزارة على المتقدمين، ويتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي ويتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين تفيد بمدى أهليتهم من عدمه، ومن ناحية أخرى تقوم الوزارة بدراسة طلبات المتقدمين على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية والتحقق من مدى أهليتهم للدعم.
خطوات التسجيل كمستخدم جديد بنظام الضمان الجديد
لمن يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- كتابة جميع بيانات المتقدم ( رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد).
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- يتم إدخال كلمة المرور الذي يقوم النظام بإرسالها على رقم الجوال الذي تم تسجيله، ويمكن للمستخدم تغيره في حالة رغبته في ذلك.
- إدخال رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة وتسجيل الدخول.
- الدخول على الصفحة الرئيسية وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والتأكد من صحتها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.
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