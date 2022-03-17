الموارد البشرية تعلن عن توافر عدد كبير من الوظائف للعمل عن بعد

أعلنت وزارة الموارد البشرية، نقلا عن برنامج العمل عن بعد، طرح عدة وظائف شاغرة يبلغ عددها 75 وظيفة شاغرة لكل من الرجال والنساء، وتلك الوظائف لجميع المؤهلات، خلال برنامج العمل عن بعد، بمناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية وسنتعرف الآن على مجالات العمل.

مجالات العمل بالوظائف

التسويق والبرمجة.

المحاسبة والسكرتارية.

الدعم الإداري والمبيعات.

خدمة العملاء والمشتريات.

إدخال البيانات وتحليل الأعمال.

الموارد البشرية ومراكز الإتصال.

الشحن والتوزيع وقواعد البيانات.

العلاقات العامة والكتابة الإدارية.

الدعاية والإعلان والفنيين والمهنيين.

المبيعات الهاتفية والتحصيل الهاتفي.

التسويق الالكتروني، الشبكات والدعم الفني.

المسميات الوظيفية للوظائف عن بعد

كاتب رواتب، كاتب إداري عام.

كاتب شئون موظفين.

خدمة عملاء، كاتب علاقات عامة.

مأمور سنترال.

مساعد إداري.

محصل ديون.

أخصائي تسويق إلكتروني.

مندوب مبيعات، اختصاصي تسويق.

مندوب مشتريات.

كاتب إداري عام، مدقق حسابات.

كاتب استعلامات عامة.

أخصائي شئون موظفين.

مشرف مراجعة إدارية.

محاسب عام، كاتب محتوى.

سكرتير تنفيذي، اختصاصي تسويق.

كاتب إداري، مشرفين أعمال.

كاتب اجور، كاتب استقبال عام.

خطوات التسجيل في برنامج العمل عن بعد

الدخول إلى بوابة العمل عن بعد، ثم القيام بالضغط على أيقونة التسجيل، خيار الباحث عن عمل.

ادخل بيانات إنشاء حساب إلكتروني خاص بك في البوابة.

يجب عند عمل حساب خاص بك، أن تقوم بكتابة أو تحميل سيرتك الذاتية.

عند الانتهاء من كتابة السيرة الذاتية، سيظهر ملف تعريفي خاص بك، وستتمكن من التقديم على الوظائف المتاحة.

من الشروط الواجب توافرها، وجود حساب أبشر مفعل.

التقديم متاح عن طريق بوابة التوظيف للعمل عن بعد، اضغط هنا للدخول.

وكانت وزارة الموارد البشرية من قبل قد أعلنت عن كيفية معرفة نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل الطلب، ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك بعد سؤال مواطنة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها قدمت على الضمان الاجتماعي المطور ولكن لا تعلم هل تقديمها صح ام خطأ، وأعلنت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن معرفة التفاصيل من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة، ثم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.