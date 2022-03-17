تمويل مربي النحل المتنقل.. التقديم والشروط

تمويل مربي النحل المتنقل، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على توفير عدد من المنتجات التمويلية لمواطني المملكة العربية السُّعُودية، واحد هذه المنتجات هو تمويل مربي النحل المتنقل، حيث يستطيع الأفراد المصرح لهم والمرخص لهم بمزاولة النشاط، أن يقوموا بتقديم طلب للحصول على تمويل مربي النحل تحت رعاية جمعية النحالين التعاونية، وتمنح الوزارة ذلك التمويل بناءً على توافر بعد الشروط العامة التي يجب أن تسري على جميع الراغبين في الحصول على التمويل، حتي يتم قَبُول طلب كل شخص من جانب الهيئة المختصة من الوزارة، وسوف نوضح لكم طريقة طلب تمويل مربي النحل المتنقل.

تمويل مربي النحل المتنقل

طلب تمويل مربي النحل من وزارة البيئة والمياه والزراعة يتم بناءً على توافر الشروط التي تم تحديدها من جانب الوزارة على النحو التالي:

يجب أن يكون الشخص حاصلاً على ترخيص عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل مزاولة النشاط.

يشترط توافر بطاقة تصريح للعمل كنحال من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشرط أن تكون البطاقة سارية المفعول.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الدورات التدريبية المخصصة من فعاليات الجمعية التعاونية.

حتي يتم الحصول على التمويل يجب ألا يكون المتقدم موظف حكومي أو موظفا بالقطاع خاص.

يتطلب الأمر عدم حصول المتقدم على تمويل المناحل المتنقلة من دعم الصندوق التنمية الزراعية من قبل.

يشترط ألا يقل عمر المستفيد عن 21 سنة خلال التقديم على التمويل.

كيفية التقديم بتمويل المناحل

يستطيع أي مواطن تتوافر به شروط التقديم في تمويل مربي النحل المتنقل، أن يطلب التمويل من خلال هذه الخطوات: