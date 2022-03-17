تقديم حرس الحدود للنساء 1443 فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب تقديم حرس الحدود للنساء لعام 1443، وبدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود العسكرية للعنصر النسائي عبر رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، وذلك في مواعيد التقديم المحددة أدناه من قبل المديرية العامة لحرس الحدود، وذلك في إطار توفير فرص عمل داخل المملكة العربية السعودية، من حملة الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم شروط وظائف حرس الحدود، حيث أنه يجب على المتقدمات الإطلاع على شروط جيدًا قبل تقديم طلب الالتحاق بالوظائف العسكرية في حرس الحدود.

تقديم حرس الحدود نساء

فتحت المديرية العامة لحرس الحدود باب القبول والتقديم للنساء على الوظائف العسكرية، وأعلنت عن مواعيد التقديم في وظائف حرس الحدود، كما أعلنت عن شروط القبول والتسجيل في الوظائف المعلن عنها، التي من أبرزها الحصول على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها، ويفضل المتقدمات الحاصلات على مؤهل عالي، وذلك للتعيين في وظائف حرس الحدود على رتبة جندي، وفيما يلي نقدم لكم متابعي موقع ثقفني تفاصيل على التقديم وظائف حرس الحدود.

شروط تقديم حرس الحدود

نذكر من شروط تقديم حرس الحدود ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة على وظائف حرس الحدود نساء سعودية الأصل والمنشأ والجنسية، ولكن هناك استثناء لمن نشأت خارج المملكة أثناء خدمة الوالدين.

يشترط أن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويفضل الحاصلات على مؤهل أعلى.

يجب أن تكون الهوية الوطنية خاصة بها أي مستقلة، وأن تكون سارية.

يجب أن تكون حسنة السلوك والسيرة، وألا يكون قد سبق وتعرضت للقضايا التب تمس الشرف والأخلاق.

يشترط أن تكون متفرغة عن العمل، وألا تكون قد خضت للوظائف العسكرية أو تلك الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

تكون متزوجة من رجل سعودي الجنسية.

تجتاز اختبارات القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود 1443.

تعادل الشهادة الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.

مواعيد تقديم حرس الحدود

تبدأ بوابة أبشر توظيف في استقبال طلبات تقديم حرس الحدود للنساء يوم السبت الموافق 16 شعبان 1443، ويستمر باب القبول والتسجيل متاح حتى يوم الخميس الموافق 21 شعبان 1443، وذلك عبر رابط تقديم وظائف حرس الحدود https://jobs.sa/، مع مراعاة الدقة والموضوعية عند تسجيل البيانات؛ وذلك لأنه يتم استبعاد طلبات التسجيل الغير مستوفية الشروط.