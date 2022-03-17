تمويل شركة ينال المدعوم بكفيل والهدف منه

تمويل شركة ينال المدعوم ، هو أحد التمويلات من ينال التي تعد شركة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، وتقوم بتمويل برامج الكفالة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناءً على قرار وزير المالية بالهجرة عام 1425 هـ، من أجل التغلب على مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتصاديًا، بسبب عدم القدرة على وضع الضمانات المطلوبة لمؤسسات التمويل، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير وتوزيع الأنشطة المتعلقة بهذه المشروعات.

رابط تمويل شركة ينال المدعوم

يمكن لأي شخص التقدم بطلب للحصول على التمويل المدعوم لنظام الكفالة من خلال رابط برنامج كفالة ، حيث يمكن زيارة البوابة وطرح الأسئلة والتواصل مع إدارة البرنامج للحصول على مزيد من المعلومات حول التمويل ويوفر البرنامج نسبة مئوية من الضمان الاجتماعي تعتمد على الصناعة ونوع الصناعة السارية داخل الشركة ولمزيد من المعلومات حول هذه الأموال، يمكنك الاتصال على البريد الإلكتروني التالي “[email protected]” ، أو الاتصال برقم هاتف الدعم الفني 920002020.

ما هي أهداف التمويل المدعوم

كما ذكرنا ، فإن شركة ينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشجع المؤسسات المالية على المشاركة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من مديري وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير المعتادين على التعامل مع مؤسسات التمويل ، وذلك بهدف تنمية قطاع الأعمال هذا لدوره. في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والتوظيف للشباب السعودي وتطوير المدن ذات النشاط الاقتصادي الأقل

أنواع الخدمات والمنتجات التمويلية بينال

يمكن أن تساعدك خدمات ينال للتأجير التمويلي في تلبية جميع متطلبات شراء الأصول الخاصة بك. نحن فخورون بوجود فريق متخصص من الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات تأجير المركبات التجارية والمعدات التجارية والآلات وحتى العقارات التجارية التي تلبي احتياجاتك بأسعار تنافسية إن أنواع الخدمات والمنتجات التمويلية بينال تأتي كما يلي: