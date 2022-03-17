نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في الضمان الاجتماعي المتطور ازدادت عمليات البحث عنها الان في الآونة الاخيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب عدد كبير من الأشخاص في أن يقوموا بالتسجيل في هذا النظام الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي، والتي كانت قد أعلنت وزاره الموارد البشريه و التنمية الاجتماعية، حيث تم فتح باب تلقي طلبات الاشتراك فيه خلال هذه الايام من آلاف الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المعلنة، والتي تحتاج ظروفهم الى المساعدة والدعم مادي، جدير بالذكر أن ادارة الضّمان الاجتماعيّ أتاحت الان للعديد من المستفيدين أن يحصل علي معاشًا شهريًا طبقاً للتعديلات والشروط التي قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بدأ بالفعل التسجيل في النظام الجديد للضمان الاجتماعي، من أجل تغطية قطاع عريض من الاسر ومدهم بالاحتياجات الاساسية وتوفير الدعم المادي وكذلك الندريب والتأهيل.

خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

نوضح لكم عبر هذه الخطوات الطريقة يمكن أن يقوم الشخص في التسجيل في نظام تسجيل الضمان المطور الجديد

يقوم الشخص الذي يريد التقدم بالدخول في الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي

ثم يقوم بعد ذلك باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد بعد ذلك تسجيل مستخدم جديد

يقوم الشخص بتتبع جميع بيانات المستخدم في الحقول المتوفرة لهذا الغرض.

ثم يقوم الشخص بعد ذلك بحفظ المعلومات.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يكون الشخص المستفيد يكون مقيمً دائمًا في المملكة يكون الشخص تابع لأى فئة من فئات نظام الضمان الاجتماعي. الا يكون الشخص مسجل في القوي العامل الحكوية ولا يكون لديه سجلات تجارية او اراضي عقارية كما يشترط في الحاصلين على الضمان الاجتماعي أن يكونوا سعوديين ، ماعدا هذه الحالات التالية:

أن يكون أجنبية متزوج من سعودي او تكون ارملة وعندها اطفال

أرملة سعودية كانت متزوجة من أجنبي

شخص معاق او ايتام ليس لديهم هوية

المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الفئات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية والتي سوف تكون مستحقة للحصول علي دعم من النظام الاجتماعي المطور الجديد

أولاً الأشخاص كبار السن سواء كان ذلك من الرجال والنساء ويشترط أن يكونوا لا يقدرون على العمل بأي صفة

المرأة المطلقة ومعها أبناء أو النساءالأرامل وكذلك مسموح للأبناء الأيتام

كذلك بالنسبة للمرأة التي لا عائل لها

الاسرة التي هجرها عائلها وكذلم بالنسبة للأسرة التي تكون معلقة

مدمني المخدرات وزوجة مدمني المخدرات

الغائبة أو المفقودة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة الموارد البشرية رابطًا للتحقق من أهلية الفرد أو الأسرة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، على الرغم من أن طريقة تحديد الأهلية قد تغيرت مع تطبيق النظام الجديد في نوفمبر 2021، ويهتم الأشخاص المستفيدين في السعودية، عن التعرف علي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي، واستحقاق الاهلية.