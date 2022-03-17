نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وكيفية التسجيل في النظام الجديد في المقال التالي
شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين والذي دعت اليه وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في المملكه العربيه السعوديه، يساعدهم في تحسين أحوالهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية الضيقة ويمكن لهؤلاء الأشخاص المستفيدين ان يكونوا بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي سواء كانوا من الموظفين او من غير ذلك للاستفادة من الشروط التي وضعتها، وقد تم وضع شروط الحصول على معاش الضمان، من أجل توفير مستوى معيشي لائق للسعوديين. في ظل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية للفئات الأكثر ضعفاً من السكان. وتهدف السلطات السعودية إلى مساعدتهم في الحصول على بيئة معيشية وعمل أفضل ، حيث يحصل المستفيدون بفضل المعاش المضمون على راتب شهري يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الخاصة واحتياجات أسرهم، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية المخططة للدولة.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين
يستطيع الموظف الذي يعمل ان يستفيد من الدعم المادي الذي يقدمه نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك اذا كان دخل الاسره دي كل أفرادها اقل من المسموح، حيث ينطبق على الموظف نفس الشروط التي تم وضعها على بقيه المستفيدين وهي كالتالي:
- الموظف المتقدم للضمان الاجتماعي المتطور يجب ان يكون سعودي الجنسية
- كما انه يجب ان يكون الدخل الخاص بهذا الموظف لا يقل عن الحد الادنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي بالنسبه للشخص الموظف و 550 ريال لكل شخص من الافراد التي الذين يتواجدون في اسره هذا الموظف
- يشترط ايضا عن الموظف الا يكون لديه سجل تجاري باسمه او ارض مسجله باسمي ولا يمتلك اي أصول لها قيمه
- كما يشترط الا يكون هذا الموظف مقيم في اي مكان خاص بمركز من مراكز الايواء الحكومية تحت رعايه الدول ولا يقوم ولا يكون مقيم في المستشفيات او السجون
كيفيه التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
يمكن للموظفين ان يقوم بالتسجيل عن طريق دخول الي نظام الضمان الاجتماعي المطور ليتم الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة ويمكن ان يقوم بالخطوات التالية للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي:
- او لا يقوم الموظفين بالدخول الى موقع الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول الاسم وكلمه السر اذا كان لديه حساب
- اما اذا لم يتم تسجيل يمكن للشخص ان يقوم بعمل تسجيل جديد عبر الموقع
- حيث يطلب منه الموقع ادخال بياناته الشخصية وهي الاسم والعنوان ورقم الهويه وتاريخ الميلاد وايضا رقم الجوال
- بعد ذلك يقوم بإدخال رمز التحقق الذي وصل له على رقم الجوال الذي أدخله
- ثم يقوم برفع المستندات المطلوبة منه حتى يتم الموافقة على طلبه في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور فقد دعت وزاره الموارد البشريه الأشخاص المستفيدين الى التسجيل في البرنامج اعتبارا من يوم السبت 20 من شهر تشرين الثاني وذلك وفقا الشروط التي تم وضعها.
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