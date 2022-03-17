شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وكيفية التسجيل في النظام الجديد

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين والذي دعت اليه وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في المملكه العربيه السعوديه، يساعدهم في تحسين أحوالهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية الضيقة ويمكن لهؤلاء الأشخاص المستفيدين ان يكونوا بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي سواء كانوا من الموظفين او من غير ذلك للاستفادة من الشروط التي وضعتها، وقد تم وضع شروط الحصول على معاش الضمان، من أجل توفير مستوى معيشي لائق للسعوديين. في ظل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية للفئات الأكثر ضعفاً من السكان. وتهدف السلطات السعودية إلى مساعدتهم في الحصول على بيئة معيشية وعمل أفضل ، حيث يحصل المستفيدون بفضل المعاش المضمون على راتب شهري يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الخاصة واحتياجات أسرهم، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية المخططة للدولة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يستطيع الموظف الذي يعمل ان يستفيد من الدعم المادي الذي يقدمه نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك اذا كان دخل الاسره دي كل أفرادها اقل من المسموح، حيث ينطبق على الموظف نفس الشروط التي تم وضعها على بقيه المستفيدين وهي كالتالي:

الموظف المتقدم للضمان الاجتماعي المتطور يجب ان يكون سعودي الجنسية

كما انه يجب ان يكون الدخل الخاص بهذا الموظف لا يقل عن الحد الادنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي بالنسبه للشخص الموظف و 550 ريال لكل شخص من الافراد التي الذين يتواجدون في اسره هذا الموظف

يشترط ايضا عن الموظف الا يكون لديه سجل تجاري باسمه او ارض مسجله باسمي ولا يمتلك اي أصول لها قيمه

كما يشترط الا يكون هذا الموظف مقيم في اي مكان خاص بمركز من مراكز الايواء الحكومية تحت رعايه الدول ولا يقوم ولا يكون مقيم في المستشفيات او السجون

كيفيه التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للموظفين ان يقوم بالتسجيل عن طريق دخول الي نظام الضمان الاجتماعي المطور ليتم الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة ويمكن ان يقوم بالخطوات التالية للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي: