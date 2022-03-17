تفاصيل شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودية sbis.hrsd.gov.s

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودية وهي من الأشياء الهامة التي ازداد البحث عنها في تلك الأوقات، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، حيث يقوم المستفيدين من التعرف شروط الضمان الاجتماعي المطور، والتي تهدف الي القيام بتقديم مساعدات واعانات للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، كما أنه يتم تسريع إجراءات التسجيل، وكذلك استلام الأجور والذي يتم وفق أحكام وأحكام القانون الجديد، جدير بالذكر أن حكومة المملكة كانت قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضينظام الضمان الاجتماعي المطور، بينما حثت الحكومة السعودية المواطنين المستحقين للالتحاق بالنظام قبل 23 مايو.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مؤخرًا عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودية، كما أنه سيتم اجراء تحديثات لنظام الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار اهتمام العديد من المواطنين السعوديين، تم إجراء العديد من الدراسات حول أنواع الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من أبرز شروط التسجيل هي:

1. يحق للسعوديين فقط الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي.

2. ينطبق معيار الجنسية على فئات محددة مع استثناءات قليلة.

3. ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 1100 ريال.

4. يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للبكالوريوس عن 550 ريالاً.

5. لا يمتلك الشخص المؤهل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أي عقارات ذات قيمة مالية عالية.

6. مشاركة أفراد عائلات المستفيدين في البرامج التدريبية المتاحة لتأمين العمل.

7. لا يشترط على المستفيد أن يسكن في دار إيواء أو منزل في منتصف الطريق.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الإلكترونية للحماية الاجتماعية والمرافقة ، وذلك لاستقبال جميع طلبات التسجيل البالغ عددها 1443، من خلال إنشاء حساب جديد على المنصة واتباع الخطوات التالية:

1. في البداية ينتقل الشخص المستفيد إلى موقع الويب الرسمي لإدارة الضمان الاجتماعي وبعد ذلك قم بالتسجيل.

2. بعدها أدخل المعلومات الشخصية الخاصة الشخص مثل تاريخ ميلادك ورقم التعريف الشخصي أو الهوية ورقم الهاتف.

3. قم بعد ذلك بكتابة كلمة المرور وأيضا اكتب رمز التحقق .

4. ثم بعد ذلك انقر فوق الزر الخاص ب متطلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي.

5. تحميل الاوراق الرسمية المطلوبة عن طريق الانترنت.

6. قم بعد ذلك بالضغط علي أيقونة “إرسال”.

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني، ومن خلال قنواتها الإعلامية الرسمية، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث أنه يمكن لمن يستوفي متطلبات الضمان الاجتماعي تقديم طلب عبر منصة الوزارة لحماية البيانات ودعم المجتمع من خلال التسجيل والارسال طلب.