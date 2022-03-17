الضمان الاجتماعي تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي تسجيل الأفراد في النظام الجديد المطور، حيث شهدت منصة الدعم والحماية الاجتماعية إقبال كبير الفترة الماضية، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن تفعيل النظام الجديد 1443، والسماح للمواطنين التقديم على الضمان الاجتماعي، نظرًا للمميزات التي يقدمها للمستفيدين، من الراتب الشهري الذي يساهم في تحسين الوضع المعيشي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل الذي يساعد الأفراد على شغل الوظائف، ولكن بعد مراجعة شروط الضمان الجديد، بل والموافقة عليها، ولا تزال تستقبل المنصة طلبات التسجيل حتى الآن، وذلك لكي يستطيع أكبر عدد ممكن من الأفراد المستحقين صرف معاش الضمان الاجتماعي، وقد حددت الوزارة موعد إغلاق المنصة في 23 مايو 2022.

الضمان الاجتماعي تسجيل الأفراد

أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية مؤخرًا؛ لكي تستقبل طلبات الضمان الاجتماعي تسجيل الأفراد مع المنصة القديمة، وسمحت لهم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، وكذلك برقم الهوية؛ حيث يستطيع المواطن متابعة حالة الطلب والاستعلام عنه بعد التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، نظرًا لأن حالة الأهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي تظهر بعد دراسة الطلب والتأكد من شروط الضمان الاجتماعي المطور، وتقييم الحالة ثم تظهر الموافقة على الطلب، ويبدأ المستفيد في صرف الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لظهور نتيجة الاستحقاق والتقديم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تتلخص خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فيما يلي:

افتح رابط التسجيل في الضمان المطور رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. اختر تسجيل جديد ثم سجل رقم الهوية الوطنية، الجوال، البريد الإلكتروني. أدخل رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في الخطوة السابقة. اضغط على زر تحقق، ثم انتقل إلى طلب التسجيل في الضمان المطور. املأ البيانات المطلوبة، ثم وافق على شروط الضمان الاجتماعي. قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ثم اضغط على زر تقديم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

شملت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور بعض الشروط، التي تعد أساس نجاح عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، نذكر منها:

أن يكون الفرد مواطن سعودي.

أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل السعودية وليس في دور الإيواء.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية زوجة المواطن السعودي، المطلقة والأرملة التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية.

كما يستثني الأفراد من ذوي الإعاقات والأيتام، بالإضافة إلى الأرامل الذين يعولون الأيتام حاملي بطاقات التنقل.

ألا يكون لدى الأفراد المتقدمين على التسجيل في الضمان الاجتماعي أصول مرتفعة القيمة.

أن يقدم كافة متطلبات الوزارة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

أن يلتزم بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقررها الوزارة على الأفراد القادرين.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الأفراد

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ليكون الرابط الرسمي للتسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث ينتقل المستخدم إلى رابط المنصة، ثم ينشئ حساب مستفيد جديد، ثم يقوم بكتابة بياناته الشخصية بكل دقة وموضوعية، ثم ينتقل إلى الملف الواحد الذي يضم كافة المعلومات الخاصة بالفرد، ويقدم الطلب، ثم يتابع حالة الطلب بالسجل المدني، من خلال خدمة الاستعلام التي توفرها الوزارة للمستفيدين.