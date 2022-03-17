نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء على رتبة جندي المديرية العامة لحرس الحدود التسجيل jobs.sa في المقال التالي
رابط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء، أصبح من أهم المواقع الإلكترونية التني يتم البحث عنها الآن، من قبل النساء في المملكة من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للتسجيل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي، وتعمل الحكومة السعودية على انتقاء أكفء العناصر لشغل الوظائف المعلن عنها، وكانت قد أعلنت أمس عن فتح رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني رجال، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم تفاصيل الوظائف، وألية التسجيل والشروط العامة للتسجيل.
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود|، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة “جندي”، ووضعت بعض الشروط الضوابط الخاصة بالتقديم على الوظائف، وأشارت أن التسجيل عبر موقع أبشر توظيف الخاص بالتسجيل في الوظائف الحكومية، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني على الوظائف.
رابط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء
- الدخول على رابط موقع أبشر توظيف jobs.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.
- أنقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن وفي حالة لا توجد وظائف تابع الدخول مرة أخرى.
- سجل أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.
- أنقر على الموافقة على الشروط العامة والإحكام إن وجدت.
- أخيراً أضغط إرسال الطلب وقم بحفظ رقم الطلب وطباعته من على الموقع.
موعد تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود أن تفعيل رابط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء، سيبدأ من يوم السبت القادم 19 مارس الموافق 16 شعبان 1443 بداية من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتى يوم الخميس 24 مارس الموافق 21 من شهر شعبان الجاري.
الشروط العامة للتسجيل
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذالك من نشأت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الشهادات العليا.
- أن يكون المؤهل العالي معتمد ومعادل من وزارة التعليم السعودية في حالة أن كان من خارج المملكة.
- أن تتمتع المتقدمة بحسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليها في أي قضايا.
- أن يكون لها هوية وطنية مستقلة وتكون سارية المفعول.
- يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدمة العمل في أي جهة خاضعة للنظام الخدمة العسكري وتم فصلها من العمل لأي سبب.
- في حالة أن المتقدمة لوظيفة جندي متزوجة يشترط أن تكون جنسية الزوج سعودي.
- اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظيفة.
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