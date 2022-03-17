طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة المالية و الإعفاء من تسديد القرض ومنح الأراضي المجانية

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي من أهم الموضوعات التي يهتم بها عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين، حيث تعد هذه المنظومة من أهم الخدمات التي تساعد كافة المواطنين و الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، ولكى تستطيع الاستفادة من مساعدات الديوان لابد من التواصل مع الديوان وهنا طرق عديدة للتواصل مع الديوان سواء بالذهاب إلى المقر الرسمي لهم، اول التواصل معهم إلكتروني من خلال إرسال طلب مساعدة وتقديم نموذج خطاب موضحاً طلب مساعدتك وسنتكلم عن كافة الطرق التي تساعدك في التواصل مع الديوان الملكي.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة

من أكثر الاسئلة شيوعاً في المملكة العربية السعودية و التي يتساءل عنها الملايين من المواطنين السعوديين هو طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة، وطريقة التواصل هي:

أولا يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة الديوان الملكي السعودي الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على على ايقونة تقديم طلب مساعدة.

على الفور سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة من (الإسم، البريد الإلكتروني وكلمة المرور).

ثم قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك في الخانة المخصص لها.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

ثم قم بتحديد المساعدات التي تريدها (مالية، سكنية، إعفاء تسديد القروض).

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

تستطيع من خلال منصة إمارة الباحة التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بالسعودية، الطريقة هي:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى منصة إمارة الباحة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب مساعدة مالية.

على الفور سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم وهنا قم بإدخال البيانات المطلوبة وبشكل صحيح.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إرسال طلب المساعدة.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

تستطيع أيضًا التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال الإتصال على الأرقام الموحدة والاستفسار من خدمة العملاء، والأرقام هي: