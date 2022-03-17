طريقه التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال لدعم الأسر فى المملكة العربية السعودية

طريقه التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال لدعم الأسر في المملكة العربية السعودية هي مبلغ اهتمام ملايين الأسر والمواطنين في هذا الوقت، حيث أن الأوضاع الاقتصادية التي تسيطر على العالم جعل الكثير من الأسر محتاجة للدعم للمساعدة في تقديم الكثير للحفاظ علي الحياة الكريمة بعيدا عن الانحراف والتحلل القيمي وفي هذا الصدد تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أفضل مصادر الدعم للمواطنين السعوديين، وتشتمل المساعدات على مساعدات شخصية وإنسانية وسكانية واقتصادية بما تتناسب مع احتياجات الشخص المتقدم للحصول على الدعم، ونوفر لكم في هذا المقال عبر موقعنا شروط التسجيل للاستفادة من مساعدات مؤسسة الوليد وكيفية التسجيل.

شروط التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية

الهدف الأساسي للمؤسسة هو تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، لذلك حددت شروط لابد من انطباقها مع المتقدمين كالتالي

أن لا يريد الدخل المحدد شهريا للأسرة عن 3000 ريال سعودي.

لا تتوفر لدية عقارات أو أملاك أو حيازات…وغيرها.

الموافقة على إشراف الجمعية والالتزام بشروطها.

كذلك سيتم توفير السكن لعائلة المتوفي بموجب شروط الجمعية.

لابد أن ليستفيد المواطن بدعم الجمعية إلا مرة واحدة خلال حياته.

كما أن الشروط المنظمة من قبل الجمعية تختلف وفقا لنوع الدعم المطلوب سواء كان الحصول على عقار أو موقع سكني، كذلك الحصول على الدعم المادي، ولاسيما التقديم لامتلاك سيارة…وغيرها كل طلب له شروط المنظمة التي تتماشى معه.

كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية ٢٠٢٢

نظمت المؤسسة الخيرية رابط التقديم المواطنين للحصول على الدعم وفقا لما يرغبون من خلال تطبيق الخطوات التالية