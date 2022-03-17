مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة بالمملكة وكيفية الاستعلام عبر sbis.hrsd

مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة، أعلنت الموارد البشرية السعودية أن والاستعلام عن مواعيد الحصول على الدفعة الثالثة الضمان الاجتماعي من خلال الروابط الخاصة بها الموجودة على موقع الوزارة، وتم عمل كافة التعديلات اللازمة للمواقع، وأكد المسؤولون عن هذا الضمان أن الرواتب سوف يتم تجميعها وصرف الأموال مرة واحدة ذاك بعد عمل كافة البحوث التي تحتاجها الوزارة لمعرفة من هم الأولى من المواطنين بالحصول على هذا الضمان، في ظل بعض التأثيرات التي حدثت لعدد من المواطنين بخصوص كورونا الذي عاني منه الكثير من المواطنين داخل المملكة، كما تحديد فئة من المواطنين وتوجيه هذا الضمان لهم وبحث الكثير من الذين قدموا على هذا الضمان لمعرفة المواعيد التي يتم صرف الرواتب فيها.

مواعيد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الثالثة في المملكة السعودية

بعد أن تم إغلاق باب التقديمات من شأن هذا الضمان، بدأت عملية دراسة الأوراق التي تم تقديمها من الأشخاص الذين قاموا بالتقديم للحصول على هذا الضمان الاجتماعي من الوزارة، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بإعطاء هذه الأموال خلال أيام كما تقوم بصرف الضمان المتأخر مع الدفعة الثالثة، كما قامت بصرف دفعتين خلال الأشهر الماضية وأكدت على صرف آخر دفعة خلال هذا الشهر، وينتظر الكثير مواعيد الاستلام لشهر مارس الذي من المنتظر أن يتم صرفها يوم 20 كما تم صرف الدفعات السابقة.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

من خلال رابط وزارة التنمية السعودية نقود بالدخول عن المنصات التي تم إعدادها بخصوص هذا الضمان.

قم بعمل تسجيل بعد الدخول على المنصة.

سوف يطلب منك الموقع تسجيل بياناتك الشخصية من بينهم تاريخ ميلاد الشخص المتقدم بالتقويم الهجري كما يتم طلب رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال.

سوف تجد علامة 100%قد اكتملت.

اضغط على استعلام علي الضمان.

أهداف الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية البشرية السعودية