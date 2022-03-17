نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية وأفضل عروض تقسيط بدون مقدم 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سيراتو هي حامل لواء مسيرة شركة كيا الكورية الجنوبية وسفير العلامة التجارية الأشهر في السعودية والعالم العربي، والتي تعكس تحول صانع السيارات نحو تعزيز التنقل المستدام، والحصول على حصة كبيرة من مبيعات السيارات حول العالم وسط منافسة كبيرة من سيارات السيدان الصغيرة والمدمجة لكن تبقى Kia Cerato GT واحدة من أكثر السيارات التي يمكن الاعتماد عليها سواء داخل المدينة أو على الطرق الخارجية في نفس الوقت.

كيا سيراتو من الداخل

ونظرًا لكونها من أعلى فئات Kia Cerato، تحتوي Cerato GT على مقاعد جلدية قابلة للتعديل إلكترونيًا ومزودة بخاصية تعديل مقعد السائق، أما عجلة القيادة الجلدية المثقبة فتأتي مزينة بالشارة الجديدة للشركة وشاشة عرض رقمية، حيث تتوفر هنا مساحة كبيرة بالداخل ، تزيد من الإحساس بها فتحة السقف، التي تسمح بدخول مزيد من الضوء إلى المقصورة، وفيما يتعلق بالترفيه، تم تجهيز سيراتو جي تي 2022 بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، والتي تأتي مع DAB + ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية كما أن لديها اتصالًا سلكيًا بنظام Apple CarPlay و Android التلقائي.

الترفيه والراحة في Kia Cerato

تتيح Kia Cerato إمكانية التحكم في درجات الحرارة (تكييف بارد وساخن) بالإضافة إلى التدفئة والتهوية في المقعدين الأماميين ، ما يعني أنه من السهل الحصول على الراحة، كما يوجد أسفل أقراص التحكم في المناخ فتحة شحن لاسلكية لأجهزة المحمول ، بالإضافة إلى منفذي USB يمكنهما شحن الأجهزة واستخدامهما في النسخ المتطابق للهاتف الذكي.

بالانتقال إلى الخلف ، هناك قدر كبير من المساحة المخصصة للساقين، مع ضبط مقعد السائق على وضعي القيادة، هناك مساحة في الخلف بين ركبة الراكب والمقعد الأمامي، ويعد هذا أمرًا نادرًا في الواقع بالنسبة لسيارة بهذا الحجم، وكميزة إضافية ، هناك قدر لا بأس به من المساحة لأصابع القدم أسفل المقاعد الأمامية.

شنطة Kia Cerato

يتم فتح شنطة Kia Cerato GT يدويًا لتكشف لك عن مساحة رحبة تبلغ 428 لترًا، وستجد أيضًا سماعة JBL أخرى ومساحات تخزين إضافية أسفل الأرضية، التي تتوفر على عجلة احتياطية تم وضعها بطريقة موفرة للمساحة وفي حالة طي المقاعد الخلفية تتسع مساحة الأمتعة إلى 502 لترًا.

سعر Kia Cerato 2022 عالميًا



في الأسواق العالمية تبدأ أسعار مجموعة سيراتو من 25 ألف دولار للسيارة من طراز S وستدفع ألفين دولار إضافية للحصول على الطراز الرياضي فيما يصل سعر سيارة سيراتو جي تي إلى حوالي 36 ألف دولار بينما يمكن الحصول على سيارة رياضية بمواصفات إضافية بسعر 31 ألف دولار.

تجربة قيادة كيا سيراتو

في حين أن سيراتو GT تتميز بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر ، فإن سيراتو سبورت 2022 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، وهو نفس الشيء الذي ستجده في طرازي S و Sport أيضًا ، ينتج المحرك 112 كيلوواط عند 6200 دورة في الدقيقة و192 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويمكن الشعور بعجز عزم الدوران بشكل واضح ، خاصة إن كنت تحتاج إلى زيادة سرعة سيارة سيراتو للحصول على أي قوة على الإطلاق.

بالنسبة للقيادة في المدينة ، فهي جيدة تمامًا وتظل سهلة الانقياد؛ أما خارج المدينة، فهي تؤدي بشكل ممتاز للغاية حيث تنساب بسرعة على منحدرات الطرق السريعة.

Kia Cerato أم كيا سيلتوس 2022

تأتي كيا سيراتو مع محرك رباعي الاسطوانات بقوة 1.6 لتر وهو نفس المحرك المتوفر في بعض موديلات كيا سيلتوس 2022 دفع أمامي لكن سيلتوس الدفع الرباعي تأتي بمحرك أكبر. وتقدم كيا سيراتو سبورت + 2022 مظهرًا ذكيًا مع كمية قوية من الإمكانيات. ومع ذلك ، فإن نظام الدفع الخاص بها هو الشيء الأول الذي يخفف من حركتها حقًا. سيساعد نظام CVT الجديد في سيراتو على تحقيق أقصى استفادة من محركها الذي يعاني من نقص في عزم الدوران على عكس كيا سيلتوس 2022.

ناقل الحركة واستهلاك الوقود

يعمل ناقل الحركة بشكل جيد، لكن هناك القليل من البطء عند وضع قدمك على الأرض، أو عند رفع القدم عن دواسة الوقود ثم وضعها مرة أخرى. لكن الأمر الرائع أنها اقتصادية جدًا في استهلاك الوقد حيث تستهلك 6.8 لترًا لكل 100 كيلومتر. وتسير سيارة كيا سيراتو جي تي 2022 بشكل مريح ، وإن كانت تميل نحو إعداد أكثر ثباتًا وديناميكية. من السهل التنقل بها في جميع أنحاء المدينة ، حتى بدون مساعدة جدار جانبي إضافي للإطارات ، كما تمنحها العجلات الرياضية مقاس 18 بوصة نعومة على الطريق في حين أعطت كيا سيارة سيراتو نغمة محلية تساعدها في التأقلم مع الطرق السيئة.

سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية

تراجعت أسعار العديد من فئات من سيراتو 2022 في السعودية حيث يبلغ سعر سيراتو L موديل 2022 حوالي 60 ألف ريال فيما يصل سعر سيراتو GL إلى 65 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل السعر بعد إضافة الضريبة إلى 70 ألف و75 ألف ريال على التوالي.

عوامل السلامة والأمان في Kia Cerato

منح البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة ANCAP سيارة سيراتو تصنيف 5 نجوم في عام 2019، فإلى جانب 6 وسائد هوائية ونقاط تثبيت ISOFix لمقاعد الأطفال ، هناك العديد من مساعدات السلامة التي تساعد في الحفاظ على سلامة جميع الركاب وتشمل :

نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي .

المساعدة في الحفاظ على المسار ، مع مساعد متابعة المسار.

التحذير من الاصطدام الأمامي يساعد في تجنب السيارات والمشاة

فرامل AEB (فرامل الطوارئ المستقلة) مع نظام تحذير الاصطدام الأمامي.

المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية التي تستشعر الغسق

مساعدة النور العالي للسيارات المقابلة.

تقسيط Kia Cerato 2022

يمكن الحصول على العديد من عروض تقسيط Kia Cerato 2022 من خلال وكيل كيا في السعودية أو من المعارض المنتشرة في كافة المناطق التي توفر تمويل السيارات الجديدة بالتعاون مع العديد من بنوك السعودية ولكون سعر السيارة منخفض بشكل كبير يمكن التقسيط بدون مقدم على 60 شهر بواقع ألف ريال شهريًا أو أكثر قليلًا.

كما يمكن تقسيط سيراتو 2022 بأقساط تصل إلى 600 ريال على 60 شهرًا بواقع 36 ألف ريال ويتم تقسيم المبلغ المتبقي على الدفعتين الأولى والأخيرة ويشمل ما يلي: