مكتب الوليد بن طلال للمساعدات المالية والحصول علي الدعم في 4 دقائق

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عمر شويل - جدة مكتب الوليد بن طلال للمساعدات المالية الذي يعد أهم المكاتب التي تساهم بشكل كبير في توفير المساعدات إلي المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، لهذا تجد العديد من التساؤلات حول الآلية التي من خلالها يستطيع الأشخاص الموجودة بالمملكة التقدم إلي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لأجل تجهيز عملية التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات سواء كانت متعلقة بالمسكن أو مساعدات متعلقة بالسيارات، هناك عدد كبير من الخدمات التي تستطيع بكل سهولة الحصول عليها من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية.

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيري للمساعدة الإنسانية احد المؤسسات الخيرية الكبري بالمملكة العربية السعودية في تقديم مساعدات معنوية ومالية بكافة الأنواع للأبناء الوطن السعودي، طبقا إلي دورها الفعال في مساعدة العاطلين عن العمل والذين يحتاجون للدعم المالي، لأجل توفير الحياة الكريمة والسكن الذي يأويهم وفي هذا المقال يتم الوصول إلى كيفية طلب التسجيل في المساعدة والحصول عليها من منصة الوليد بن طلال الخيري.

مكتب الوليد بن طلال للمساعدات المالية

قام الوليد بن طلال بتخصيص رابط للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيري للمساعدات الإنسانية حيث يتم خطوات التسجيل كالأتي:



الدخول من جوجل علي موقع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

الإنسانية. تسجيل جميع البيانات المطلوبة لصاحب الطلب التي تكون الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني الشخصي، حساب تويتر، رقم الموبايل، رمز التحقيق الظاهر أو المرئي.

بعد ذلك يتم الدخول علي كلمة تسجيل جديد.

تقوم المؤسسة بالرد علي الشخص المتقدم عن طريق رسالة إلكترونية علي البريد الخاص به بها اسم المستخدم وكلمة السر.

يتم انتظار الرد من المؤسسة الذي يفيد بنجاح التسجيل.

بعدها ظهور صفحة عليك القيام فيها بكتابة جميع البيانات الخاصة لك مع استكمال إجراءات عمل حساب شخصي على المنصة.

شروط الحصول علي مساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لا يجوز للمستفيد بتأجير الوحدة السكنية التي حصل عليها من المؤسسة.

التي حصل عليها من المؤسسة. يجب علي المتقدم أن لا يمتلك أي قطع أراضي أو عقارات مسجلة باسمة.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك وليس علية أي حكم قضائي أو جنائي.

لا يتعدى الدخل الشهري له ثلاث الأف ريال سعودي.

يشترط علي المتقدم أن لم يحصل علي أي دعم سكني من أي جهة حكومية.

رقم الاتصال بالهاتف الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال

يتم الرد مباشر علي الاتصالات التي يتم صدورها إلى مؤسسة الوليد الخيري من خلال تلك الرقم

٩٦٦١١٢١١٠٠٠٠ يتم الاستفسار علي أي طلب شخصي مع خدمة العملاء أثناء ساعات العمل.

وصلنا لختام شرح مكتب الوليد بن طلال للمساعدات المالية والحصول علي الدعم في 4 دقائق.