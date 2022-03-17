نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد أكدت الحكومة بالمملكة العربية السعودية على تعديل نظام العمل حيث تحرص على توفير الأفضل لجميع المواطنين والوافدين بها لهذا السبب قامت بتوفير نظام قانون عمل من خلال مكتب العمل فهي إحدى الانظمة التي تحافظ وبشكل كبير على حقوق المواطن من المقيمين و الوافدين و صاحب العمل في آن واحد وفقًا الي اللوائح والقوانين التي أكد عليها نظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما أنها تساهم على توفير بيئة أفضل تجميع العمال في المؤسسات الحكومية بشكل أفضل.

نظام العمل السعودي 2022

نظام العمل بالمملكة العربية السعودية يساعد المواطنين و جميع أطراف العمل لهذا السبب يطرق هذا المقال باب الكثيرون بظروفها مع إصدار هذا النظام قد يساعد بشكل كبير عدد كبير من الاشخاص المختلفين لأنه أحد الأنظمة التي تكون بسيطة جداً، ولكن اشتمل هذا النظام قد يكون كما يلي:-

يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة يوم في حالة وفاة زوجته أو أحد من فروع عائلته أو حضور ولادة مولولدة، و يحق له الحصول على 3 أيام إجازة في حالة زواجه.

لا يحق لصاحب العمل احتجاز راتب العامل أكثر من شهر أو جزء من الراتب.

يظل العامل في تحت مسؤولية صاحب العمل ما دام يعمل لديه.

لا يحق لصاحب العمل إهانة العامل سواء كانت إهانة لفظية او بفعل يهين كرامة العامل.

كما لا يحق لصاحب العمل طلب العامل بشكل زائد عن المتفق عليه و المصرح به من وزارة العمل.

يشترط على العامل أن يخبر صاحب العمل بإجازته التي يريدها قبل الإجازة لمدة 30 يوم.

لابد أن يعطي صاحب العمل العامل فترة زمنية لممارسة حقوقه و الالتزامات التي تم الاتفاق عليها.

طريقة الاستعلام عن رسوم رخصة العمل

يمكنك الاستعلام عن رسوم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة التالية:

في البداية قم بالدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على إصدار.

ثم قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بملئ بياناتك الشخصية المطلوبة.

ثم قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالضغط على أيقونة بحث.

على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات.

شروط فسخ عقد العمل في قانون العمل الجديد 1443

يمكنك فسخ عقد العمل في حالة حدوث بعض الأخطاء وهي:

في حالة غياب العامل لمدة 10 أيام متتايلة دون أسباب، أو غيابه لمدة 20 يوم سنوي.

يتم فسخ العقد في حاله كان العامل ما زال في حاله التدريب.

أذا قام العامل بعمل يهين كرامة العمل.

رسوم تجديد الإقامة الجديد في السعودية

يتم دفع رسوم لكى يتم السماح بتجديد الإقامة و تختلف قيمة الرسوم من جهة عمل إلي الأخرى، وهي: