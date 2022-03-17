نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين ومراقبات في كافة المناطق 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن معلومات حول كيفية التقدم لوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب، استجابة لإعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب على موقعها الإلكتروني عن توفر مجموعة من الوظائف بدوام جزئي. (مراقبون ومراقبون) في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وفي إطار متطلبات وشروط محددة، وكما هو مفصل في هذا المقال، سنتعرف على مهام هيئة تقويم التعليم والتدريب ومتطلبات الترشيح للوظيفة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب (مركز قياس) عن فتح باب تقديم الطلبات للرجال والنساء الباحثين عن وظائف كمراقبين ومراقبين في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

اقراء ايضا:- رابط استعلام معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2022

يتم قبول الطلبات لهذه الوظائف المفتوحة اعتبارًا من اليوم الإثنين 14 مارس 2022، الموافق الحادي عشر من شعبان 1443، وستظل مفتوحة حتى الوصول إلى العدد المطلوب.

هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين ومراقبات في كافة المناطق

وبحسب هيئة تقويم التعليم، فإن الوصف الوظيفي للوظيفة المُعلن عنها يشمل إرشاد الطلاب والطالبات أثناء تواجدهم داخل مقر الاختبار، وإبلاغهم بكافة التعليمات التي يجب اتباعها في الداخل، والمساعدة في تنفيذ جميع إجراءات الاستقبال.

سنراجع المسؤوليات الموكلة للمرشحين لهذه المناصب في النقاط التالية:

قبل دخول مقر الاختبار العمل على تسجيل الطلاب والطالبات .

. قم بإجراء تدقيق لبيانات سجلات الطلاب للتأكد من تطابق هوياتهم ومعلوماتهم الشخصية.

يتم مراقبة الطلاب والطالبات أثناء إجراء الاختبار.

إخطار الطلاب بالحالات غير العادية وتقديمها للمشرف من أجل تمهيد الطريق لاتخاذ القرار اللازم.

المشاركة في حل المشكلات الفنية المتعلقة بالأجهزة المستخدمة أثناء الاختبار.

شروط التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 144

كما ذكرنا سابقًا، يتم الإعلان عن وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب وفقًا لمجموعة من الشروط التي تفرضها على جميع المتقدمين الذين يسعون لشغل هذه الوظائف. من بين هذه الشروط ما يلي:

ويجب أن يتقدم المواطن السعودي لأي من الوظائف الشاغرة.

من يجب استيفاء جميع المسؤوليات الموكلة إلى المتقدم للوظيفة المذكورة أعلاه وفقًا للمهام المختلفة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على معادلة الشهادات عند طلبها من قبل هيئة تقييم التعليم والتدريب (يفضل الأفراد الحاصلون على درجة البكالوريوس في الإدارة أو علوم الكمبيوتر).

يجب على مقدم الطلب لشغل مناصب في السلطة أن يُظهر حسن الخلق والسمعة والسلوك، بما في ذلك عدم إدانته بأي حكم سابق ينطوي على الصدق أو عدم الأمانة.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم تخصيص وقت للعمل الصباحي أثناء العمل بدوام جزئي.

كيفية التقدم للعمل لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443

يحق لجميع المواطنين، رجالاً ونساءً، التقدم للوظائف الشاغرة بهيئة تقويم التعليم والتدريب باتباع الخطوات التالية: