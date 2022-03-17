نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إيجار Ejar السعودية كيفية التسجيل بالخطوات وشروطها وفوائدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إيجار Ejar السعودية ، تحظى منصة إيجار باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية، ولا سيما بعد تحقيق نجاح كبير بعد انطلاقها، حيث تعتبر فرصة عظيمة لامتلاك وحدات ايجار مع الحفاظ على حقوق كلًا من المالك والمستأجر، لذا ازدادت التساؤلات حول كيفية استخدام منصة إيجار السعودية، وطريقة تسجيل مستخدم جديد في الإيجار، وما هي الشروط الواجب توافرها للتسجيل، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على أبرز المعلومات عن منصة Ejar السعودية.

منصة إيجار Ejar السعودية

الهدف الأساسي وراء تأسيس منصة إيجار السعودية هي تنظيم الإيجار العقاري بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز الثقة وتحقيق الشفافية والتوازن من أجل الحفاظ على الحقوق، لتحفيز الاستثمار، فهي عبارة عن وسيط عقاري بين الطرفين.

فوائد منصة إيجار Ejar السعودية

يوجد فوائد كثيرة تجعل الكثير يلجأون لاستخدام المنصة، دون غيرها من الطرق استئجار الوحدات، والتي تتمثل في الآتي:-

تحفظ الحقوق بين جميع الأطراف، المالك، الوسيط العقاري، المستأجر، حيث توفر عقود الكترونية معتمدة من وزارة العدل السعودية.

يتم توثيق العقود وتفعيلها باستخدام السندات التنفيذية.

تعزيز مساهمة قطاع الإيجار العقاري في الناتج المحلي.

توفير خيارات مختلفة وبدائل للقطاع العقاري، التي تعمل على تدعيم برنامج الإسكان.

تساعد في تعزيز التعامل في حالة تعثر عن سدادة الأجرة.

توفر الأدوات والحلول الالكترونية مثل تحديد القيمة المضافة، والعمل على تعزيز وتيسير عملية الإيجار بين جميع الأطراف.

شروط التسجيل في منصة Ejar السعودية

قبل أن نسرد عليكم طريقة التسجيل في منصة إيجار Ejar السعودية، سنوضح لكم الشروط التي يجب توافرها والتي تتمثل في الآتي:-

أن يكون المُسجل سعودي الأصل والمنشأ.

ضرورة امتلاك سجلًا تجاريًا للمنشأة العقارية.

يجب أن يكون السجل التجاري ساري الصلاحية.

شرط أن يكون الغرض من الإيجار السكن فقط.

طريقة تسجيل الدخول في منصة Ejar

من أجل الاستفادة من الخدمات المتاحة في منصة إيجار Ejar السعودية، يجب تسجيل حساب، والذي يبدأ من خلال الضغط على الرابط الرسمي للمنصة ثم المرور بهذه الخطوات الآتي:-