كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور .. خطوات معرفة سبب عدم الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي المطور

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كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور بالتزامن مع انطلاق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة والذي جاء طرحه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، فنجد أن الكثير من المواطنين لديهم الرغبة في التعرف على كيفية التعرف على أهلية المواطن للحصول على الدعم، حيث تعتبر مرحلة ان المواطن مؤهل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور هي المرحلة التي تسبق إيداع الدعم في الحسابات الخاصة بالمستحقين، والتي يتم تحديدها بناء على توافر الضوابط والشروط المعلنة مسبقا من قبل الوزارة، وإليكم من خلال هذه السطور تفاصيل طريفة معرفة ما إذا كان الشخص مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.
كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور
الاستعلام عن أهلية دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك من قبل كافة المتقدمين للحصول على الدعم، حيث يتم الاستعلام مباشرةً بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.
خطوات معرفة سبب عدم الأهلية لدعم الضمان الاجتماعي المطور
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات معرفة أسباب عدم التأهيل للحصول على دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرد على احد احد السائلين في حساب العناية العملاء كما يلي
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية .
- الدخول على أيقونة «برامج الدعم الخاصة بي»
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- الاطلاع علي تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- الاطلاع علي تفاصيل دورة الأهلية.
شروط الضمان المطور
وقد نوهت وزارة الموارد البشرية أنه يتم الاستعلام عن استحقاق المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور بشكل شهري، حيث يتم فحص البيانات الخاصة بالمتقدمين والتأكد من توافر الضوابط والشروط المطلوبة، وتتمثل أهم هذه الضوابط والشروط فيما يلي.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يزيد قيمة الدخل الخاص بالمستفيد بالنسبة للعائل للأسرة عن 1100 ريال سعودي وبالنسبة للتابع 550 ريال سعودي لكل فرد.
- يجب أن يتم استيفاء كافة الشروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة بشأن خدمات الصحة والتعليم الخاصة بالأبناء.
- ألا يكون المتقدم دخل خاص به أو نشاط تجاري أو أملاك.
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