لربات البيوت والأرامل والمطلقات مساعدة مالية عاجلة قيمتها 30 ألف ريال من كنف بنك التنمية الاجتماعية

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تحتاج بعض الاسر الفقيرة والنساء الارامل والمطلقات الى مساعدات عاجلة للانفاق على اولادهم واسرهم وسداد مديونياتهم وسداد بعض فواتير الاستهلاك من كهرباء وماء وغيرها من النفقات المطلوبة والتي تقع على كاهل الاسرة وتتطلب انفاق ورغم الظروف القاسية التي تعانى منها هذه الاسر الا انه اللجوء الى طلب قرض من البنك الاهلى يعمل على توفير سيولة سريعة لتغطية نفقات الشهر الكريم، ومن خلال مقالى سوف نوضح شروط الحصول على القرض وكيفية التقديم على القرض، فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم مباردة كنف من أجل مساعدة كافة السيدات الأرامل والمطلقات وهو عبارة عن مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال إلى كافة السيدات ذات الدخل المنخفض دون دفع أي رسوم او فوائد.

كيفية الحصول على قرض كنف:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

القيام بالضغط على أيقونة منتجاتنا

اختيار ايقونة المنتجات الفردية

اختيار ايقونة تمويل كنف.

الضغط على ايقونة التقديم الإلكتروني.

ثم عليك بملء وكتابة كافة البيانات المطلوبة ورقم الهوية ثم التأكد من صحة البيانات.

ثم عليك بتحديد الموعد من أجل إرسال كافة الأوراق المطلوبة.

ثم يتم تحويل المبلغ المطلوب الى الحساب البنكي بعد مراجعة الطلب والتاكد من صحة جميع البيانات.

الشروط الواجب توافرها للموافقة على طلب المساعدة من كنف للمطلقات والأرامل:

لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على دعم بنك التنمية بمختلف أنواعه، يجب توافر بعض الشروط به وذلك من أجل الموافقة على طلب القرض توجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على القرض :