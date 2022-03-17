نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب ولا تحتار سلفة فورية 5000 ريال تسدد ديونك وتوفر مشترواتك قبل شهر رمضان المبارك في المقال التالي
بعد حرب روسيا وأوكرانيا كانت الاسعار بارتفاع جنوني مما ادى الى الكثير من صعوبة فى توفير السيولة المالية اللازمة لسداد بعض الفواتير ومشتروات الأسرة والإنفاق على الأولاد ومصاريف الدراسة وغيرها من مطالب الحياة، ويلجأ الكثير الى التقدم الى منصة سلفة بالمملكة تمويل شخصي سريع عبر الهاتف، حيث يستطيع العميل التقديم على طلب التمويل النقدي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة أو من خلال تطبيق الهاتف،ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على سلفة والبنوك التي تمنح سلفة وكيفية التقديم على سلفة، ومن خلال الهاتف يمكنك التقديم على سلفة دون حاجة العميل لزيارة المقر الخاصة بمنصة سلفة، بشرط أن تتوفر بعض الشروط بالعميل حتى يحصل على الموافقة الفورية.
الشروط واليات التسجيل في منصة سلفة:
حيث ان هناك عدة شروط واليات قد وضعتها منصة سلفة، لكي تمكن الأفراد من الحصول على السلفة، ومن أهم هذه الشروط التالي:
- يجب على الشخص المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية من الأساس.
- يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 23 سنة حتى 60 سنة ولا يتجاوز ذلك.
- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم يعمل في القطاع الحكومي فترة لا تقل عن 3 شهور بشكل مستمر في هذا القطاع، وفي حالة كونه تابع للقطاع الخاص يشترط حينها أن تكون مدة العمل بهذا القطاع كحد ادنى 6 أشهر.
- يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات التي يتم إدخالها بالإَضافة إلى بطاقة الهوية.
- دخل المتقدم بشكل شهري كحد أنى 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
البنوك التي تمنح وتوافق على تمويل سلفة :
- بنك البلاد السعودي.
- بنك الاستثمار السعودي.
- المصرف الأول.
- بنك الرياض.
كيفية التسجيل وطلب سلفة من منصة سلفة:
- يمكنك طلب سلفة من منصة سلفة بعد تحميل تطبيق منصة سلفة بالمملكة من على الجوال.
- ثم الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.
- ثم تقوم بالنقر على الأيقونة التي توجد أعلى اليسار.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول، ثم انقر على ايقونة أنشاء حساب، ثم سجل رَقَم الجوال الخاص بك، ثم بريدك الإلكتروني.
- ثم عليك بتسجيل رَقَم الهوية ، واختيار كلمة مرور قوية لحماية حسابك.
- ثم عليك بان تستكمل وملء جميع البيانات المطلوبة، حتى تحصل على السلفة خلال ساعات من مراجعة الطلب.
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