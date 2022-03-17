منصة ناجز وخطوات إصدار وكالة إلكترونية لإصدار عقود الزواج إلكترونياً وخدمات أخرى

بوابة ناجز تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين حيث تعمل ناجز على إنجاز خدماتها للمواطنين الكترونيا، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية تفعيل بوابة ناجز واهم مزايا الوكالة الالكترونية ونوضح كذلك كيفية عمل الوكالة، وتمتد خدمات منصة ناجز الى تسهيل خِدْمَات المحاكم المقدمة للمستفيدين، وأيضاً الخِدْمَات الخاصة بإصدار الوكالات وكذلك إصدار عقود الزواج إلكترونياً، وطلب إصدار أمر حضانة، وأيضاً الإعلان عن المزادات، وتقديم طلب إصدار حكم حبس، وطلب إصدار فاتورة إعلان والكثير من الخِدْمَات، وقد سهلت وزارة العدل السعودية على المواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية التي بات بمقدورهم استخراجها عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال خدمة أبشر، ويتم اعتماد الوكالة الإلكترونية، ولن تحتاج إلى زيارة أي من فروع وزارة العدل، وتتكفل الوزارة بإخطار جميع الجهات بها عقب إصدارها.

اهم مزايا الوكالة الإلكترونية وخدماتها:

نوضح من خلال هذا المقال أهم المزايا وهي إنها تقوم بتوفير الوقت والجهد على كافة الأشخاص المستفيدين من بوابة ناجز، لأنه غير مضطرًا للتوجه إلى مكتب الوزارة من أجل إصدار ذلك التفويض الرسمي.

ومن مزاياها ايضا التواصل ما بين الوزارات ومختلف الهيئات يبقيهم على علم بكافة التفاصيل.

إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات المتاحة ومن ضمن هذه الخدمات خدمة النسخ الورقي عبر مكتب نجز الإلكتروني، حيث يتم هذا الأمر باستعمال رقم التعريف.

كيفية إصدار وكالة إلكترونية:

ادخل على رابط موقع التطبيق الوطني.

ثم عليك بالضغط على أيقونة “الخدمات”.

تفتح صفحة تلقائية بها العديد من الخدمات يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة وكالات وشهادات شكر

ثم تقوم بتحديد خيار “إصدار الوكالة”.

يقوم الشخص المستفيد باختيار نص الوكالة بالإضافة إلى موعد انتهاء الصَّلاحِيَة الخاصة بالوكالة.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة “إضافة وكيل”.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة “نوع الوكالة”.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة “طلب التسجيل”.

وفي الختام سوف يتم إصدار وكالة إلكترونية كاملة بنجاح..

كيفية عمل وكالة عن طريق أبشر: