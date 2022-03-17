ما هو تقويم شهر رمضان 1443/2022 ..إمساكية رمضان في السعودية مواعيد الإفطار وساعات الصيام طوال الشهر الكريم في المدينة المنورة ومكة

تقويم شهر رمضان 1443/2022 ينتظر المسلمين في شتى بقاع الأرض شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر أفضل شهور العام بشكل عام، حيث أنه شهر الصيام والقيام والرزق والبركة الذي يحل على المسلمين بالخير والحسنات اللامتناهية، حيث يصادف في هذا الشهر الكريم ليلة القدر التي تعد أفضل ليالي العام، ويبحث الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت عن تقويم شهر رمضان 2022 هذا العام الذي يتضمن كافة المواعيد الخاصة بالصلاة وعدد ساعات الصيام وغيرها من المواعيد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطورو.إمساكية رمضان في السعودية مواعيد الإفطار وساعات الصيام طوال الشهر الكريم في المدينة المنورة ومكة .

موعد شهر رمضان 2022/1443

وقد أعلنت الحسابات الفلكية رسميا موعد بداية شهر رمضان هذا العام 2022، الذي جاء في يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل 2022، فمن المقرر أن يتم تأكيد هذا الموعد من قبل دار الإفتاء في جميع الدول العربية عندما يتم استطلاع خلال شهر رمضان وذلك في آخر يوم من أيام شهر شعبان الموافق يوم الجمعة الأول من شهر أبريل، ومن المقرر أن يستمر شهر رمضان لمدة ثلاثون يوما، لينتهي رسميا في يوم الأول من شهر مايو، وذلك بناء على البحوث الفلكية التي جاءت خلال الأيام الأخيرة في جميع الدول العربية والإسلامية.

وسوق نتابع معكم معرفة موعد اول يوم رمضان 2022 بعد استطلاع هلال شهر رمضان وتحديد اول أيام الشهر الكريم انا يوم السبت 2 ابريل او هو يوم الاحد 3 ابريل

إمساكية رمضان 2022 -1443 في السعودية

امساكية شهر رمضان 1443 في السعودية (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 04:47 (+03) 05:50 (+03) 12:03 (+03) 15:30 (+03) 18:16 (+03) 19:19 (+03) 04:37 (+03) الاثنين 04-04-2022 2 04:46 (+03) 05:49 (+03) 12:03 (+03) 15:30 (+03) 18:17 (+03) 19:20 (+03) 04:36 (+03) الثلاثاء 05-04-2022 3 04:45 (+03) 05:48 (+03) 12:02 (+03) 15:30 (+03) 18:17 (+03) 19:20 (+03) 04:35 (+03) الاربعاء 06-04-2022 4 04:44 (+03) 05:47 (+03) 12:02 (+03) 15:29 (+03) 18:17 (+03) 19:21 (+03) 04:34 (+03) الخميس 07-04-2022 5 04:43 (+03) 05:46 (+03) 12:02 (+03) 15:29 (+03) 18:18 (+03) 19:21 (+03) 04:33 (+03) الجمعة 08-04-2022 6 04:42 (+03) 05:45 (+03) 12:02 (+03) 15:29 (+03) 18:18 (+03) 19:22 (+03) 04:32 (+03) السبت 09-04-2022 7 04:41 (+03) 05:44 (+03) 12:01 (+03) 15:29 (+03) 18:19 (+03) 19:22 (+03) 04:31 (+03) الاحد 10-04-2022 8 04:40 (+03) 05:43 (+03) 12:01 (+03) 15:28 (+03) 18:19 (+03) 19:23 (+03) 04:30 (+03) الاثنين 11-04-2022 9 04:39 (+03) 05:42 (+03) 12:01 (+03) 15:28 (+03) 18:20 (+03) 19:23 (+03) 04:29 (+03) الثلاثاء 12-04-2022 10 04:38 (+03) 05:41 (+03) 12:01 (+03) 15:28 (+03) 18:20 (+03) 19:24 (+03) 04:28 (+03) الاربعاء 13-04-2022 11 04:37 (+03) 05:41 (+03) 12:00 (+03) 15:28 (+03) 18:20 (+03) 19:24 (+03) 04:27 (+03) الخميس 14-04-2022 12 04:36 (+03) 05:40 (+03) 12:00 (+03) 15:27 (+03) 18:21 (+03) 19:25 (+03) 04:26 (+03) الجمعة 15-04-2022 13 04:35 (+03) 05:39 (+03) 12:00 (+03) 15:27 (+03) 18:21 (+03) 19:25 (+03) 04:25 (+03) السبت 16-04-2022 14 04:34 (+03) 05:38 (+03) 12:00 (+03) 15:27 (+03) 18:22 (+03) 19:26 (+03) 04:24 (+03) الاحد 17-04-2022 15 04:33 (+03) 05:37 (+03) 11:59 (+03) 15:27 (+03) 18:22 (+03) 19:26 (+03) 04:23 (+03) الاثنين 18-04-2022 16 04:32 (+03) 05:36 (+03) 11:59 (+03) 15:26 (+03) 18:22 (+03) 19:27 (+03) 04:22 (+03) الثلاثاء 19-04-2022 17 04:31 (+03) 05:35 (+03) 11:59 (+03) 15:26 (+03) 18:23 (+03) 19:27 (+03) 04:21 (+03) الاربعاء 20-04-2022 18 04:30 (+03) 05:34 (+03) 11:59 (+03) 15:26 (+03) 18:23 (+03) 19:28 (+03) 04:20 (+03) الخميس 21-04-2022 19 04:29 (+03) 05:33 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:24 (+03) 19:29 (+03) 04:19 (+03) الجمعة 22-04-2022 20 04:28 (+03) 05:33 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:24 (+03) 19:29 (+03) 04:18 (+03) السبت 23-04-2022 21 04:27 (+03) 05:32 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:25 (+03) 19:30 (+03) 04:17 (+03) الاحد 24-04-2022 22 04:26 (+03) 05:31 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:25 (+03) 19:30 (+03) 04:16 (+03) الاثنين 25-04-2022 23 04:25 (+03) 05:30 (+03) 11:58 (+03) 15:24 (+03) 18:25 (+03) 19:31 (+03) 04:15 (+03) الثلاثاء 26-04-2022 24 04:24 (+03) 05:29 (+03) 11:58 (+03) 15:24 (+03) 18:26 (+03) 19:31 (+03) 04:14 (+03) الاربعاء 27-04-2022 25 04:23 (+03) 05:29 (+03) 11:57 (+03) 15:24 (+03) 18:26 (+03) 19:32 (+03) 04:13 (+03) الخميس 28-04-2022 26 04:22 (+03) 05:28 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:27 (+03) 19:33 (+03) 04:12 (+03) الجمعة 29-04-2022 27 04:21 (+03) 05:27 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:27 (+03) 19:33 (+03) 04:11 (+03) السبت 30-04-2022 28 04:20 (+03) 05:26 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:28 (+03) 19:34 (+03) 04:10 (+03) الاحد 01-05-2022 29 04:20 (+03) 05:26 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:28 (+03) 19:35 (+03) 04:10 (+03) الاثنين 02-05-2022 30 04:19 (+03) 05:25 (+03) 11:57 (+03) 15:22 (+03) 18:29 (+03) 19:35 (+03) 04:09 (+03)

إمساكية رمضان 2022 -1443 في مكة المكرمة

امساكية شهر رمضان 1443 في مكة (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 05:10 (+03) 06:12 (+03) 12:24 (+03) 15:49 (+03) 18:36 (+03) 19:38 (+03) 05:00 (+03) الاثنين 04-04-2022 2 05:10 (+03) 06:11 (+03) 12:24 (+03) 15:48 (+03) 18:36 (+03) 19:38 (+03) 05:00 (+03) الثلاثاء 05-04-2022 3 05:09 (+03) 06:10 (+03) 12:23 (+03) 15:48 (+03) 18:37 (+03) 19:38 (+03) 04:59 (+03) الاربعاء 06-04-2022 4 05:08 (+03) 06:09 (+03) 12:23 (+03) 15:48 (+03) 18:37 (+03) 19:39 (+03) 04:58 (+03) الخميس 07-04-2022 5 05:07 (+03) 06:09 (+03) 12:23 (+03) 15:47 (+03) 18:37 (+03) 19:39 (+03) 04:57 (+03) الجمعة 08-04-2022 6 05:06 (+03) 06:08 (+03) 12:22 (+03) 15:47 (+03) 18:38 (+03) 19:40 (+03) 04:56 (+03) السبت 09-04-2022 7 05:05 (+03) 06:07 (+03) 12:22 (+03) 15:47 (+03) 18:38 (+03) 19:40 (+03) 04:55 (+03) الاحد 10-04-2022 8 05:04 (+03) 06:06 (+03) 12:22 (+03) 15:46 (+03) 18:38 (+03) 19:41 (+03) 04:54 (+03) الاثنين 11-04-2022 9 05:03 (+03) 06:05 (+03) 12:22 (+03) 15:46 (+03) 18:39 (+03) 19:41 (+03) 04:53 (+03) الثلاثاء 12-04-2022 10 05:02 (+03) 06:04 (+03) 12:21 (+03) 15:46 (+03) 18:39 (+03) 19:41 (+03) 04:52 (+03) الاربعاء 13-04-2022 11 05:01 (+03) 06:03 (+03) 12:21 (+03) 15:45 (+03) 18:39 (+03) 19:42 (+03) 04:51 (+03) الخميس 14-04-2022 12 05:00 (+03) 06:02 (+03) 12:21 (+03) 15:45 (+03) 18:40 (+03) 19:42 (+03) 04:50 (+03) الجمعة 15-04-2022 13 04:59 (+03) 06:02 (+03) 12:21 (+03) 15:45 (+03) 18:40 (+03) 19:43 (+03) 04:49 (+03) السبت 16-04-2022 14 04:58 (+03) 06:01 (+03) 12:20 (+03) 15:44 (+03) 18:40 (+03) 19:43 (+03) 04:48 (+03) الاحد 17-04-2022 15 04:57 (+03) 06:00 (+03) 12:20 (+03) 15:44 (+03) 18:41 (+03) 19:44 (+03) 04:47 (+03) الاثنين 18-04-2022 16 04:56 (+03) 05:59 (+03) 12:20 (+03) 15:43 (+03) 18:41 (+03) 19:44 (+03) 04:46 (+03) الثلاثاء 19-04-2022 17 04:55 (+03) 05:58 (+03) 12:20 (+03) 15:43 (+03) 18:41 (+03) 19:45 (+03) 04:45 (+03) الاربعاء 20-04-2022 18 04:54 (+03) 05:58 (+03) 12:20 (+03) 15:43 (+03) 18:42 (+03) 19:45 (+03) 04:44 (+03) الخميس 21-04-2022 19 04:54 (+03) 05:57 (+03) 12:19 (+03) 15:42 (+03) 18:42 (+03) 19:45 (+03) 04:44 (+03) الجمعة 22-04-2022 20 04:53 (+03) 05:56 (+03) 12:19 (+03) 15:42 (+03) 18:42 (+03) 19:46 (+03) 04:43 (+03) السبت 23-04-2022 21 04:52 (+03) 05:55 (+03) 12:19 (+03) 15:41 (+03) 18:43 (+03) 19:46 (+03) 04:42 (+03) الاحد 24-04-2022 22 04:51 (+03) 05:55 (+03) 12:19 (+03) 15:41 (+03) 18:43 (+03) 19:47 (+03) 04:41 (+03) الاثنين 25-04-2022 23 04:50 (+03) 05:54 (+03) 12:19 (+03) 15:41 (+03) 18:44 (+03) 19:47 (+03) 04:40 (+03) الثلاثاء 26-04-2022 24 04:49 (+03) 05:53 (+03) 12:18 (+03) 15:40 (+03) 18:44 (+03) 19:48 (+03) 04:39 (+03) الاربعاء 27-04-2022 25 04:48 (+03) 05:52 (+03) 12:18 (+03) 15:40 (+03) 18:44 (+03) 19:48 (+03) 04:38 (+03) الخميس 28-04-2022 26 04:48 (+03) 05:52 (+03) 12:18 (+03) 15:40 (+03) 18:45 (+03) 19:49 (+03) 04:38 (+03) الجمعة 29-04-2022 27 04:47 (+03) 05:51 (+03) 12:18 (+03) 15:39 (+03) 18:45 (+03) 19:50 (+03) 04:37 (+03) السبت 30-04-2022 28 04:46 (+03) 05:50 (+03) 12:18 (+03) 15:39 (+03) 18:45 (+03) 19:50 (+03) 04:36 (+03) الاحد 01-05-2022 29 04:45 (+03) 05:50 (+03) 12:18 (+03) 15:38 (+03) 18:46 (+03) 19:51 (+03) 04:35 (+03) الاثنين 02-05-2022 30 04:44 (+03) 05:49 (+03) 12:18 (+03) 15:38 (+03) 18:46 (+03) 19:51 (+03) 04:34 (+03)

إمساكية رمضان 2022 -1443 في المديمة المنورة

امساكية شهر رمضان 1443 في المدينة (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 05:09 (+03) 06:12 (+03) 12:25 (+03) 15:53 (+03) 18:39 (+03) 19:42 (+03) 04:59 (+03) الاثنين 04-04-2022 2 05:08 (+03) 06:11 (+03) 12:25 (+03) 15:53 (+03) 18:39 (+03) 19:42 (+03) 04:58 (+03) الثلاثاء 05-04-2022 3 05:06 (+03) 06:10 (+03) 12:24 (+03) 15:52 (+03) 18:39 (+03) 19:43 (+03) 04:56 (+03) الاربعاء 06-04-2022 4 05:05 (+03) 06:09 (+03) 12:24 (+03) 15:52 (+03) 18:40 (+03) 19:43 (+03) 04:55 (+03) الخميس 07-04-2022 5 05:04 (+03) 06:08 (+03) 12:24 (+03) 15:52 (+03) 18:40 (+03) 19:44 (+03) 04:54 (+03) الجمعة 08-04-2022 6 05:03 (+03) 06:07 (+03) 12:24 (+03) 15:52 (+03) 18:41 (+03) 19:44 (+03) 04:53 (+03) السبت 09-04-2022 7 05:02 (+03) 06:06 (+03) 12:23 (+03) 15:51 (+03) 18:41 (+03) 19:45 (+03) 04:52 (+03) الاحد 10-04-2022 8 05:01 (+03) 06:05 (+03) 12:23 (+03) 15:51 (+03) 18:42 (+03) 19:46 (+03) 04:51 (+03) الاثنين 11-04-2022 9 05:00 (+03) 06:04 (+03) 12:23 (+03) 15:51 (+03) 18:42 (+03) 19:46 (+03) 04:50 (+03) الثلاثاء 12-04-2022 10 04:59 (+03) 06:03 (+03) 12:23 (+03) 15:51 (+03) 18:42 (+03) 19:47 (+03) 04:49 (+03) الاربعاء 13-04-2022 11 04:58 (+03) 06:02 (+03) 12:22 (+03) 15:50 (+03) 18:43 (+03) 19:47 (+03) 04:48 (+03) الخميس 14-04-2022 12 04:57 (+03) 06:01 (+03) 12:22 (+03) 15:50 (+03) 18:43 (+03) 19:48 (+03) 04:47 (+03) الجمعة 15-04-2022 13 04:56 (+03) 06:00 (+03) 12:22 (+03) 15:50 (+03) 18:44 (+03) 19:48 (+03) 04:46 (+03) السبت 16-04-2022 14 04:55 (+03) 05:59 (+03) 12:22 (+03) 15:50 (+03) 18:44 (+03) 19:49 (+03) 04:45 (+03) الاحد 17-04-2022 15 04:54 (+03) 05:58 (+03) 12:21 (+03) 15:49 (+03) 18:45 (+03) 19:49 (+03) 04:44 (+03) الاثنين 18-04-2022 16 04:53 (+03) 05:57 (+03) 12:21 (+03) 15:49 (+03) 18:45 (+03) 19:50 (+03) 04:43 (+03) الثلاثاء 19-04-2022 17 04:52 (+03) 05:57 (+03) 12:21 (+03) 15:49 (+03) 18:46 (+03) 19:51 (+03) 04:42 (+03) الاربعاء 20-04-2022 18 04:51 (+03) 05:56 (+03) 12:21 (+03) 15:49 (+03) 18:46 (+03) 19:51 (+03) 04:41 (+03) الخميس 21-04-2022 19 04:50 (+03) 05:55 (+03) 12:20 (+03) 15:48 (+03) 18:46 (+03) 19:52 (+03) 04:40 (+03) الجمعة 22-04-2022 20 04:49 (+03) 05:54 (+03) 12:20 (+03) 15:48 (+03) 18:47 (+03) 19:52 (+03) 04:39 (+03) السبت 23-04-2022 21 04:48 (+03) 05:53 (+03) 12:20 (+03) 15:48 (+03) 18:47 (+03) 19:53 (+03) 04:38 (+03) الاحد 24-04-2022 22 04:47 (+03) 05:52 (+03) 12:20 (+03) 15:48 (+03) 18:48 (+03) 19:53 (+03) 04:37 (+03) الاثنين 25-04-2022 23 04:46 (+03) 05:51 (+03) 12:20 (+03) 15:47 (+03) 18:48 (+03) 19:54 (+03) 04:36 (+03) الثلاثاء 26-04-2022 24 04:45 (+03) 05:51 (+03) 12:20 (+03) 15:47 (+03) 18:49 (+03) 19:55 (+03) 04:35 (+03) الاربعاء 27-04-2022 25 04:44 (+03) 05:50 (+03) 12:19 (+03) 15:47 (+03) 18:49 (+03) 19:55 (+03) 04:34 (+03) الخميس 28-04-2022 26 04:43 (+03) 05:49 (+03) 12:19 (+03) 15:47 (+03) 18:50 (+03) 19:56 (+03) 04:33 (+03) الجمعة 29-04-2022 27 04:42 (+03) 05:48 (+03) 12:19 (+03) 15:46 (+03) 18:50 (+03) 19:57 (+03) 04:32 (+03) السبت 30-04-2022 28 04:41 (+03) 05:48 (+03) 12:19 (+03) 15:46 (+03) 18:51 (+03) 19:57 (+03) 04:31 (+03) الاحد 01-05-2022 29 04:40 (+03) 05:47 (+03) 12:19 (+03) 15:46 (+03) 18:51 (+03) 19:58 (+03) 04:30 (+03) الاثنين 02-05-2022 30 04:39 (+03) 05:46 (+03) 12:19 (+03) 15:46 (+03) 18:52 (+03) 19:58 (+03) 04:29 (+03)

تقويم شهر رمضان 1443/2022

يحدد تقويم شهر رمضان كافة التفاصيل الخاصة بشهر رمضان منذ انطلاقه وحتى نهايته، وبناء على تحديد موعد شهر رمضان هذا العام من خلال خبراء هيئة الارصاد الجوية، وقد تم إطلاق إمساكية شهر رمضان، ليكون اول ايام شهر رمضان وهو يوم 2 من شهر رمضان، وهو أقل ايام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام، اما عن اخر ايام شهر رمضان هو أطول أيام شهر رمضان من حيث الصيام والتي تبلغ 15 ساعة و15 دقيقة، والذي يوضح مواعيد اداء جميع الصلوات وكذلك موعد الافطار، فمن المقرر ان ينتهي شهر رمضان يوم الاول من شهر مايو، ليكون بداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك في اليوم التالي يوم الثاني من شهر مايو 2022، ليكون تقويم شهر رمضان على النحو التالي.

جدول تقويم شهر رمضان 1443/2022