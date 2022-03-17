كم راتب الجندي في الحرس الوطني 1443 – 2022 في السعودية وسلم رواتب القوات المسلحة مع البدلات الجديدة

كم راتب الجندي في الحرس الوطني 1443 – 2022 في السعودية يبحث عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية للتعرف على قيمة راتب الجندي في الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية هذا العام 2022، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بالقوات العسكرية في المرتبة الأولى، وذلك لكونها من أهم القطاعات في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن توفير الأمن والأمان للدولة بشكل عام، ويعتبر الحرس الوطني من أهم القطاعات التابعة للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية والذي يتضمن عددٍ كبير من الرتب المختلفة للموظفين في القطاع، ويحصل كلا منهما على راتب مميز يختلف عن غيره من حيث الخبرة والرتبة الخاصة بكل وظيفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور قيمة راتب جندي الحرس الوطني 2022 في المملكة العربية السعودية.

كم راتب الجندي في الحرس الوطني 1443 – 2022

وقد حددت وزارة الدفاع السعودية المرتبات الخاصة بجميع التابعين للقوات المسلحة ومن بينهم جنود الحرس الوطني، فنجد أن قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الجندي في قطاع الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية يصل إلى حوالي 5600 ريال سعودي، وهي الرواتب الغير ثابتة والتي قد تصل إلى حوالي 7000 ريال سعودي، حيث تختلف المرتبات بناء على اختلاف الدرجات الخاصة بالجنود، كنا يتم تقديم بدلات وعلاوات بشكل إضافي إلى المرتبات يحصل عليها الموظفين، وذلك مثل بدل معيشة وبدل خطر، بالإضافة إلى بدا نقل وبدل مواجهة الإرهاب، فنجد أن راتب الجندي الأول في الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية يصل إلى حوالي 6700 ريال سعودي أو أكثر من ذلك أيضا ويمكن معرفة رابط وشروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443 للالتحاق بالخدمة العسكرية (رجال) لحمله البكالوريوس والدبلوم بجميع المناطق

سلم رواتب الحرس الوطني 1443

راتب الملازم في الحرس الوطني: 6600 ريال سعودي. وراتب الملازم الأول في الحرس الوطني: 7609 ريال سعودي. راتب الرائد في الحرس الوطني: 11705 ريال سعودي. وراتب النقيب في الحرس الوطني: 9215 ريال سعودي. راتب عقيد الحرس الوطني: 14365 ريال سعودي. وراتب المقدم في الحرس الوطني: 12735 ريال سعودي. راتب عميد الحرس الوطني: 16350 ريال سعودي. وراتب اللواء في الحرس الوطنيّ: 18600 ريال سعودي.

كم العلاوات السنوية في الحرس الوطني 1443

عدد الرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 جندي 150 ريال سعودي ريال سعودي 250 300 ريال سعودي 400 ريال سعودي 630 ريال سعودي 750 ريال سعودي 880 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 1200 ريال سعودي 1400 ريال سعودي 2 جندي أول 190 ريال سعودي 290 ريال سعودي 350 ريال سعودي 450 ريال سعودي 680 ريال سعودي 800 ريال سعودي 930 ريال سعودي 1050 ريال سعودي 1250 ريال سعودي ريال سعودي 1450 3 عريف 230 ريال سعودي 330 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي 730 ريال سعودي 850 ريال سعودي 980 ريال سعودي 1100 ريال سعودي 1300 ريال سعودي ريال سعودي 1500 4 وكيل رقيب 270 ريال سعودي 370 ريال سعودي 450 ريال سعودي 550 ريال سعودي 780 ريال سعودي 900 ريال سعودي 1030 ريال سعودي 1150 ريال سعودي 1350 ريال سعودي 1550 ريال سعودي 5 رقيب 310 ريال سعودي 410 ريال سعودي 500 ريال سعودي 600 ريال سعودي 830 ريال سعودي 950 ريال سعودي ريال سعودي 1080 1200 ريال سعودي 1400 ريال سعودي 1600 ريال سعودي 6 رقيب أول 350 ريال سعودي 450 ريال سعودي 550 ريال سعودي 650 ريال سعودي 880 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 1130 ريال سعودي 1250 ريال سعودي 1450 ريال سعودي 1650 ريال سعودي 7 رئيس رقباء 390 ريال سعودي 490 ريال سعودي 600 ريال سعودي 700 ريال سعودي 930 ريال سعودي 1050 ريال سعودي ريال سعودي 1180 ريال سعودي 1300 1500 ريال سعودي ريال سعودي 1700

قميه راتب الجندي في الجيش السعودي

وتختلف قيمة الراتب الخاص بالجندي في الجيش السعودي عن الرواتب الخاصة بالجندي في الحرس الوطني بشكل كبير، فنجد أن قيمة الراتب الذي يحصل عليه الجندي في الجيش السعودي من الدرجة الأولى على نحو 3220 ريال سعودي، وتختلف المرتبات بناء على الرتبة الخاصة بالجندي، حيث تصل عدد الرتب إلى خمسة عشر رتبة، فنجد أن راتب الجندي في المرتبة الخامسة عشر في سلم رواتب الجنود في الجيش السعودي على نحو 5040 ريال سعودي، وتصل قيمة الراتب الخاصة بالجندي الأول في الجيش السعودي على نحو 3395 ريال سعودي.