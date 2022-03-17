نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات رمضان أسهل طريقة لتفريزات الخضار والفواكه لشهر رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتفريزات الخضار والفواكه لشهر رمضان، أيام قليلة ويهل علينا هلال رمضان والذي يأتي بكل خير وبركة وحب وتسامح بين الناس أنه شهر الرحمة والمغفرة وفيه ليلة خير من ألف شهر، ولشهر رمضان الكريم روحانيات خاصة به ففيه صلاة التراويح وقراءة القرآن الكريم وفيه تكثر الزيارات بين الأهل مما يزيد من صلة التراحم بين الناس.

تفريزات رمضان

وتبحث الكثير من النساء على طريقة سهلة لتخزين كل أو بعض الأكلات والعصائر والتي توفر الوقت والجهد فى إعداد مائدة رمضان لأفراد الأسرة، وإتاحة وقت للتفرغ للصلاة والعبادة في الشهر الفضيل، ولذلك سوف نتعرف اليوم على طرق لتخزين الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك أيضا.

تفريز الخضار لشهر رمضان الكريم

الكرنب وورق العنب لعمل المحاشي الذي تميز السفرة المصرية في رمضان، نحضر كرنبة ونقوم بتقطيعها وغسلها جيدا وفي إناء نضع كمية من الماء ومعلقة صغيرة من الكمون ونتركها حتى تغلي ونضع أوراق الكرنب بها ونتركها لمدة دقيقتين فقط، ونتركها تبرد ونقطعها إلى قطع صغيرة للحشو ونقوم بتفريزها ونطبق نفس الشئ على أوراق العنب، ونقوم بعدها بتحضير خلطة المحشي وتفريزها أيضا لكي يسهل عليكي عمل أشهى محشي بطريقة سريعة في رمضان، البصل نقوم بفرمه ونضع عليه معلقة من الملح ويعبأ والبقدونس والكزبرة والشبت يتم غسلهم بالماء جيدا ثم يتم تصفيتهم وتقطيعهم ثم تعبأ للتفريز أيضا.

الطماطم وتعتبر الطماطم هي المكون الأساسي الذي يدخل في جميع الأطعمة وبعض التتبيلات نحضر كمية مناسبة من الطماطم حسب إحتياجاتك ونقوم بغسلها وتقطيعها ثم نضعها في إناء ونضعها على النار بدون إضافة ماء وتركها حتى تنضج ونتركها لتبرد ثم نضعها في الخلاط ونقوم بتصفيتها ثم نعيدها في الإناء مرة أخرى، ونضعها على النار حتى نحصل على قوام سميك، ثم يتم تفريزها للمحشي والمكرونة والبيتزا وأكلات عديدة.

القلقاس يعتبر القلقاس من الخضروات الشتوية والكثير من الأشخاص يفضلون تناوله على مدار السنة.

تفريز الفواكه لشهر رمضان الكريم

الفراولة تعتبر الفراولة من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية ومن العصائر المحببة لدى الكبار والصغار، نقوم بإحضار الفراولة ويتم غسلها جيدا ثم يتم تصفيتها وتعبأ للتفريز.

البرتقال يعد البرتقال من الفواكه المليئة بفيتامين سي والهم لنزلات البرد وأيضا من العصائر المفضلة في رمضان نحضر البرتقال ويتم تقشيره وتقطيعه ثم يعبأ للتفريز، ويمكن أيضا إضافة الجزر إليه بالقيام بسلق الجزر وإضافته إلى البرتقال للحصول على عصير برتقال بالجزر اللذيذ.