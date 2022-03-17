نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي موعد صرف المكرمة الملكية ومن هم المستفيدين من مكرمة شهر رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب شهر رمضان الكريم يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية لعام 1443، وموعد نزولها ومن هم المستحقين لها فمن المشار أليه أن المكرمة الملكية يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان، وتم أطلاقها منذ عدة سنوات حيث اعتاد مواطنو المملكة على تخصيص الهبة الملكية كنوع من المساعدة للفقراء والمحتاجين الذين يندرجون ضمن قائمة الضمان الاجتماعي، والذين يشملهم كنوع من المساعدة خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا الوقت من كل عام ينتظر الجميع بيانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعلانها موعد نزول المكرمة الملكية.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

من الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بتحديد موعد صرف مكرمة شهر رمضان، فمن المشار أليه أن المكرمة يتم أعلانها كل عام عقب نزول معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان، وتقوم وزارة العمل حالياً برصد وتحديد موعد صرف المكرمة وسيتم أعلانه فور صدور معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443، وتعد المكرمة نوع من المساعدة التي قدمتها المملكة لجزء كبير من سكانها وذلك بهدف تحمل أعباء الحياة الحاضرة ودعم قطاع عريض من المحتاجين، واكدت وزارة العمل ان المستحقين للمكرمة الملكية هم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم.

شروط استحقاق مكرمة شهر رمضان

وضحت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق عن بعض الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من المرسوم الملكي الذي يتم أعلانه بنزول المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

حيازة الفرد علي الجنسية السعودية. أن يكن دخل الفرد أقل من 3.000 ريال سعودي. لا يمتلك المستفيد أي مبنى أو سجل تجاري. يجب أن يكون الفرد قد أقام في المملكة لمدة ثلاثة أشهر قبل أعلان موعد صدور المكرمة.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية

من الجدير بالذكر انه يتم الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

كما تم توضيحه بالسابق أن المكرمة يكون مبلغ الصرف لرب الأسرة 1000 ريال سعودي و500 لكل فرد تم أدراجة كمعيل بالضمان الاجتماعي.