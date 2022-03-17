كيف اعرف رقم الرحلة على الخطوط السعودية ؟ حيث يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة التي يبحث عن إجابتها عدد كبير جدا من الأفراد المسافرين ذهابا وإيابا عبر شركه الخطوط السُّعُودية ، لذلك سوف يتم لاحقا عبر الفقرات التالية توضيح طريقه استخراج رقم الرحلة عبر الخطوط السعودية بالتفصيل.

الخطوط الجوية السعودية

إن شركة الخطوط السُّعُودية الجوية تعد هي الشركة الرسمية هو الأساسية الخاصة بخدمات الطيران داخل المملكة العربية السعودية ومنذ إنشائها وحتى يومنا هذا لقد تمكنت من أن يكون لها أسطول هائل من الطائرات ، وهي تأخذ من المسافرين من والى عدد لا حصر له من البلدان على مستوى العالم ، وذلك وفق عدد كبير جدا من المميزات هو وسائل الترفيه و الراحة و الخِدْمَات الإلكترونية والعامه مثل الاستعلام عن حجز الخطوط السعودية ورقم الرحلة ورقم التَّذْكِرَة والحجز أو إلغاء الحجز وأي استعلامات أخرى وغيرهم، وهذا ما جعل الشركة تنافس أقوى شركات الطيران في العالم.

كيف اعرف رقم الرحلة على الخطوط السعودية؟

يمكن إجراء استعلام إلكتروني لمعرفة رقم رحلة الطيران برقم التَّذْكِرَة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بـِ موقع شركة الخطوط الجوية السُّعُودية للطيران.

ثم النقر على علامة تبويب (إدارة الحجوزات).

ثم اختيار خدمة التَّذْكِرَة الإلكترونية.

البَدْء في إدخال رقم التذكرة الخاصة برحلة الطيران المراد الاستعلام عنها.

يحب التأكد من إدخال رقم التذكرة المكون من ١٣ رقم بشكل صحيح وأيضا إدخال اسم صاحب التَّذْكِرَة الأخير باللغة الإنجليزية بشكل صحيح.

ثم الضغط على (استعراض). وبذلك سوف يظهر للمستخدم كافة تفاصيل ومعلومات رحلة الطيران خاصته بما فيها رَقْم الرحلة.

رقم الاستعلام عن رقم الرحلة الخطوط السعودية

يمكن كذلك الاستعلام عن رقم رحلة الطيران على الخطوط السُّعُودية من خلال الأرقام الخاصة بالدعم الفني ، كما يلي: