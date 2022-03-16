الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd قيمة المعاش المستحق بعد الأهلية 1443

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عمر شويل - جدة نستعرض الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك بعد تفعيل النظام المطور للضمان الاجتماعي والإعلان عن شروط الاستحقاق بالآلية الجديدة، حيث أصبح برنامج الضمان الاجتماعي يعتمد على الدخل الشهري للأسر المتقدمة أو الأفراد دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو السن، وبذلك يون مجموع إجمالي دخل الأسرة هو العمود الأساسي لحساب الضمان الاجتماعي، ويُضاف إلى ذلك عدد أفراد الأسرة، حيث يتم مقارنة الدخل الشهري المحتسب بعدد أفراد الأسرة، ومن ثم يتضح استحقاق المتقدم للمعاش من عدمه بناءً على عدد من العوامل المؤثرة الأخرى، فمن يرغب في التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، ومتى تصدر نتائج أهلية القبول والاستحقاق، يمكنه ذلك الآن، كما يمكنكم الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان للجامعات أو للجهات الطالبة الأخرى.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443

بدايةً وقبل الخوض في الحد المانع للمعاش نود توضيح الفئات التي يستهدفها نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنه رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يستهدف البرنامج كافة الأفراد والأسر الأشد احتياجاً للمال من أجل تزويدهم بالدعم النقدي لتحسين الحالة المعيشية لهم، كما يتم تقديم خدمات التأهيل والتدريب للحصول على الوظيفة المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد حددت الوزارة الحد المانع للمعاش بحيث إن زاد الدخل الشهري للأسرة المتقدمة عن هذا الحد فيعتبر المتقدم غير مؤهلاً للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وفي حال عدم تجاوز الدخل الشهري المحتسب (الدخل المكتسب ويحسب 50% من الراتب الشهري أو من نشاط تجاري + إجمالي الدخل غير المكتسب من برامج الدعم الحكومية) للحد المانع، بالإضافة إلى توافر شروط استحقاق الضمان الأخرى، فيكون المتقدم مؤهلاً للحصول على الضمان المطور 1443.

وقد أقرت الوزارة لعائل الأسرة مبلغ 1100 ريال، بينما للمعالين أو التابعين 550 ريال لكل تابع، ففي حال كان المتقدم شخصاً واحداً فقط، فيكون حده المانع 1100 ريال فقط، وإذا كان لديه تابع مثل الزوجة فيضاف إلى المبلغ المخصص للعائل 550 ريال، وبذلك يكون الحد المانع للأسرة المكونة من شخصين هو (1650 ريال)، ويتم إضافة 550 ريال لكل تابع أخر.

ويرجى العلم أن من أسباب عدم الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور تجاوز الدخل الشهري المحتسب للمتقدم وأفراد أسرته المقيمين معه في ذات المسكن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي، ففي حال كان الراتب يزيد عن الحد المانع، فلن يُقبل المتقدم وسيتم رفضه، ويجب على جميع المتقدمين الإفصاح عن كافة أنواع الدخل عند تعبئة الملف الموحد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي والحد الأعلى للقيمة المستحقة

أوضحت الوزارة متى يستحق المتقدم الحصول على دعم الضمان ومتى لا يشمله الضمان الاجتماعي، وذلك من قبيل الإجابة على سؤال البعض “كيف أعرف إني مؤهل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443؟”، حيث يشمل الضمان المطور جميع الأفراد الغير متجاوزين الحد المانع للضمان وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

حيث تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعي طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من جانب كافة المتقدمين، ثم تقوم بدراسة الطلبات المقدمة للوقوف على مدى أحقية المتقدم من عدمه بناءً على البيانات المدخلة في الملف، وبعد تحديد الحد الأدنى الذي لا ينبغي تجاوزه، فمن يرغب في الحصول على جدول الحد المانع المحتسب للمعاش والحد الأعلى لقيمة الضمان الاجتماعي بناءً على عدد أفراد الأسرة، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 ريال 1100 ريال 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

يوضح الجدول المرفق عالية الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، والحد الأقصى المحتسب لقيمة المعاش الذي من المقرر أن يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة، حيث يتحدد استحقاق الضمان الاجتماعي وقيمته بناءً على أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن باستثناء الطالب المقيم خارج المدينة لغرض الدراسة بشرط أن يقوم بقبول الارتباط كتابع، وأن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام.

وفي حال زيادة عدد أفراد الأسرة عن تسعة أفراد، فيتم إضافة مبلغ 550 ريال على المبلغ الموضح بالجدول لكل تابع زيادة ضمن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أما عن الحد الأقصى لقيمة الضمان الاجتماعي فهي 5000 ريال لا زيادة عليها مهما بلغ عدد الأفراد التابعين، وبناءً على الجدول المرفق عالية فإن راتب الفرد في الضمان يكون وفقاً للتالي:

عائل الأسرة 1100 ريال.

التابع 550 ريال.

كم قيمة الضمان الاجتماعي المطور 1443

يجب العلم أن الحد الأعلى لقيمة المعاش ليس بالضرورة الحصول عليها كاملةً، ولكن من المحتمل أن يقل المبلغ المودع عن المبلغ الموضح بالجدول، حيث يتضمن الجدول الحد الأقصى لقيمة المعاش، وليس الحد المقرر الحصول عليه، حيث جاء المبلغ المستحق بالدفعات المالية لبعض المؤهلين أقل من القيمة المقدرة من جانب الوزارة كحد أقصى لقيمة المعاش المحتسب.

وهنا يجب معرفة أن هناك بعض العوامل المؤثرة على قيمة معاش الضمان المطور مثل الأصول والثروات المملوكة وعدد السيارات التي باسم المتقدم وأسرته، والدعم الذي يحصل عليه المتقدم من برامج الدعم الحكومية باستثناء دعم البرامج المساندة، لذلك في حال وجدت المبلغ المستحق أقل من المبلغ المقرر إيداعه بناءً على عدد أفراد الأسرة، فهذا يعني أن هذا هو المبلغ المستحق بعد دراسة اللجنة حالة الأسرة المتقدمة.

ويجب تحرى الدقة عند تعبئة البيانات، والإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجديد لتفادي أسباب الرفض، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1443، ومعرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد، والتعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية المعتمدة من جانب الموارد البشرية يمكنه ذلك الآن.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تتيح منصة الضمان الاجتماعي المطور أمام كافة الأفراد المتوافر لديهم شروط الأهلية والاستحقاق إمكانية التقديم على البرنامج، حيث يجب أولاً قبل البدء في عملية التسجيل أن يقوم المتقدم بالتأكد والتحقق أولاً من توافر شروط الضمان الاجتماعي لديه، ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي المرفق، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور ( sbis.hrsd.gov.sa ).

). أنقر على “تسجيل جديد”، ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

إدخال رمز التحقق لتوثيق وتفعيل الجوال لدى النظام، ثم تعبئة الهوية وكلمة المرور.

وبذلك يكون المتقدم قد سجل حساباً جديداً على منصة الدعم بنجاح، حيث يمكنه بعد ذلك تعبئة بيانات الملف الموحد من خلال صفحة البرنامج الرئيسية، وذلك من خلال النقر على الذهاب إلى الملف الموحد ليبدأ في تعبئة البيانات الشخصية والأساسية التي تتمثل في الهوية والجوال وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني، ثم الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة، والعمر والجنس والجنسية والحالة الاجتماعية.

وبعد ذلك تحديد الإجابة الصحيحة للأسئلة المطروحة وإدخال رقم الحساب البنكي “آيبان” وتأكيده مرة أخرى، وهنا يجب التأكد من صحة الرقم وأنه باسم صاحب الطلب، كما يجب على المتقدم أن يقوم بإدخال معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة حتى لا يتم استبعاده وتوقيع العقوبة عليه في حال التزوير أو غيره، وبعد ذلك تم الضغط على حفظ ليتم الانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة تفاصيل السكن كما هو مسجل في العنوان الوطني.

ثم يتم الانتقال للخانة الثالثة وهي تعبئة بيانات الدخل الشهري للمتقدم وأسرته من المقيمين في نفس المسكن، وهنا يتوجب على المتقدم الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة، وأكدت الوزارة على أن مصادر الدخل تتنوع، حيث يجب الإفصاح عن الرواتب الشهرية والدعم الحكومي والعوائد من الأنشطة الحرة ودخول الملكية والتحويلات الجارية، وويمكن التعرف على طريقة تسجيل ضمان اجتماعي جديد من خلال الفيديو التالي:

وإلى جانب ضرورة التحقق من شروط الأهلية، يجب على المتقدم التأكد أولاً من تجاوزه الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور أم لا، وذلك بحساب نصف الدخل الشهري المكتسب، مُضافاً إليه مبالغ الدخل غير المكتسب باستثناء الإعانات المالية من البرامج المساندة وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم حساب الضمان الاجتماعي للفرد المستقل أو الأسرة من خلال جمع مجموع إجمالي الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة من راتب شهري أو من نشاط تجاري أو غيره، ثم يتم خصم النصف من قيمة هذا الدخل، ثم يُضاف إليه مجموع الدخل غير المكتسب من برامج الدعم الحكومي، وقد تم استثناء الفئات التالية:

الأشخاص ذوي الإعاقة + دعم البرامج المساندة الأخرى.

وبعد ذلك تتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل المحتسب بالحد الأدنى أو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وفقاً للاستحقاق المعتمد لعدد الأفراد المتقدمين الموضح عالية، وفي حال تجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443، فلن يحصل المتقدم على الدعم، أما عند عدم تخطي الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش، فسوف يحصل المتقدم على دعم برنامج الضمان الجديد.

ما هي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

قبل البدء في التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد بعد إجراء التطويرات عليه، يجب أولاً الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجديد المعلن عنها من جانب الوزارة، حيث يمكن معرفة الشروط الواجب انطباقها على المتقدم من خلال التالي:

الإقامة الدائمة في المملكة.

أن يكون المتقدم مواطن سعودي، وقد تم استثناء (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام) من شرط الجنسية.

الدخل الشهري يجب أن يقل عن عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور (1100 ريال لعائل الأسرة + 550 ريال لكل تابع).

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة.

التزام المتقدم باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة والتعليم الأبناء، وخطط التأهيل والتدريب التي توفرها الوزارة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.

ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

عدم امتلاك أصولاً ذات قيمة عالية “الثروة والممتلكات”.

ألا يمتلك أكثر من سيارة، حيث يتأثر الاستحقاق عند احتسابه بهذه بالأصول والممتلكات التي باسم المتقدم.

وقد تم إيضاح أنه حال وجود أكثر من أسرة لدى المتقدم، فيمكن حصول كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى، حيث ينظر الضمان الاجتماعي المطور لكل أسرة على أنها مستقلة، ويجب عند تكوين المنازل حال تعدد الأسر أن يقوم المتقدم بإنشاء المنازل وإضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه.

كما يتوجب العلم أن الطالب الذي لا يقيم مع أفراد أسرته، ويسكن خارج المدينة لغرض الدراسة، فهذا لا يؤثر على استحقاقه من الضمان بشرط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، ويمكن الإطلاع على الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور من خلال الجدول المرفق بالمقال.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قيامها في الوقت الحالي بدراسة الحالات المتقدمة للتعرف على مدى الأهلية والاستحقاق، وهذا يعني أن الطلبات التي بجانبها “تحت التدقيق” هي قيد الدراسة حالياً، وبعد الانتهاء من دراسة الاستحقاق سيتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور بشكل تدريجي لمن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق من أصحاب الطلبات المكتملة.

وقد بدأت الوزارة اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ التاسع من شهر جمادي الآخرة في إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تفيد بأنها قد أصدرت نتائج الاستحقاق للطلب الخاص بك، ومن هنا يتم التعرف على أهلية المتقدم أو عدم الأهلية، ويمكنه الإطلاع على أسباب عدم الأهلية عن طريق تسجيل دخول المنصة لدخول الحساب الخاص به في الضمان، ثم من أيقونة الطلبات يتم الإطلاع على حالة الطلب.

ويجب العلم أن الوزارة قد أكدت في رد حساب العناية بالعملاء تويتر على استفسار أحد المتابعين وهو من مستفيدي النظام القديم، وتقدم على الضمان الاجتماعي المطور بطلب جديد، وأصدرت اللجنة قرار القبول في البرنامج، وبناءً على ذلك نزلت المستحقات له ضمن الدفعة الأولى بتاريخ 20 يناير الماضي، ولكن لم تصدر له نتائج أهلية الدفعة الثانية ولم يتم صرف الضمان المطور له بما هو موضح بالتالي: