نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب قرض من البنك الأهلي وكيفية حساب القيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب قرض من البنك الأهلي وأيضًا كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي للوافدين والمواطنين؟ فيعتبر البنك الأهلي التجاري من البنوك المتميزة في تقديم العديد من أنواع القروض، والتي تنقسم ما بين التمويل التأجيري وله خيارات عديدة وكذلك التمويل الشخصي البنك الأهلي وله مجموعة متنوعة من الحلول كذلك، حيث يعطي قروض البنك الأهلي لغير الموظفين 2022 والعاملين في القطاع الخاص، لذا أنواع القروض البنك الأهلي محل اهتمام من الراغبين في الحصول على قرض، وسوف نتعرف على كيفية حساب القرض من البنك الأهلي وقيمته.

كم راتب قرض من البنك الأهلي

هناك قروض عديدة من البنك الأهلي تقدم إلى المتوفرة بهم كافة الشروط المطلوبة، فهناك التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، وقيمته تصل إلى نصف مليون ريال سعودي، أما عن كم راتب قرض من البنك الأهلي فهي تختلف بحسب الجهة كالتالي:

القطاع الحكومي رواتب الموظفين لا بد ألا تكون أقل من تسعة آلاف ريال سعودي.

رواتب العاملين في القطاعات العسكرية لا بد ألا تكون أقل من سبعة آلاف ريال سعودي.

ويحق للعاملين في شركة أرامكو التسجيل للحصول على التمويل ولكن بشرط أن يكون الحد الأدنى للراتب ثلاثة آلاف ريال سعودي.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب

ويمكن الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب عن طريق البنك والاستفادة بجميع الامتيازات المقدمة للمقبولين، وعلى رأسها:

التمويل بدون تحويل الرواتب إلى البنك كما أنه متوافق مع الأحكام الإسلامية.

إجراءات سريعة لطلب التمويل وإمكانية القبول فورًا بمجرد التسجيل.

سداد قيمة الأقساط على دفعات شهرية لفترة تمتد إلى خمس أعوام.

يستطيع المواطن أن يؤجل القسط خلال شهر رمضان المبارك.

سداد الأقساط مبكرًا والإعفاء في حال وفاة المقترض أو إصابته بعجز، ولكن في حال الإصابة ينبغي تقديم تقارير طبية صادرة من القطاع الحكومي.

كيفية حساب القرض من البنك الأهلي

ويمكن استخدام الحاسبة اليدوية التي قام البنك بتقديمها للمواطنين بناءً على قيمة القرض وفترة السداد، ولمزيد من المعلومات عن قيمة التمويل المسموح بالحصول عليها وفترة الاستحقاق بالسنوات، يمكن الاتصال على رقم المبيعات 8002441005.