نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي 20000 للسعودي والمقيم ولا يحتاج إلى أى ضمانات في المقال التالي
يحتاج العميل الراغب في طلب تمويل إلى الحصول على مبلغ مالى نقدي وفي نفس الوقت بأبسط الشروط وبأقل الضمانات واليوم سوف نتعرف معاً على الحصول على تمويل شخصي سريع ويبلغ قيمة إلى 20000 ريال سعودي يستطيع المواطن السعودي الحصول عليه كما أيضاً يستطيع العميل الغير سعودي الحصول على مبلغ ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي وأيضاً بدون كفيل أو ضامن.
تمويل نقدي 20000 للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر للتمويل
من ضمن الشركات المالية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي شركة اليسر للاجارة والتمويل والتى توفر تمويل شخصي فوري ودون الحاجة إلى أى ضمانات وأيضاً متاح لكل من السعودي والغير سعودي ومتواجد على أراضي المملكة العربية السعودية ويمتاز هذا التمويل الشخصي بأنه لا يحتاج إلى أوراق كثيرة من أجل الحصول على التمويل ولكن بأبسط المستندات وهي
- المواطن السعودي يقدم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية.
- كذلك الغير سعودي يقدم الهوية أيضاً.
- أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب.
- يقدم أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
مزايا التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية
القرض الشخصي من شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح لكافة العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين وأيضاً يحصل المتقدم على مزايا التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وتتمثل تلك المزايا في الآتي
- المواطن السعودي المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20000 بدون كفيل.
- أيضاً الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10000 بدون كفيل.
- يحصل أيضاً المتقدم على فترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 3 سنوات.
- كما يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.
- كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه ليس له أى أجور وكالة عند التقديم.
شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر
القرض الشخصي الفوري من شركة اليسر متوفر لكل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ولكن لابد من توافر عدد من الشروط وهي
- يشترط أن يكون السن للراغب في طلب التمويل لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.
- كذلك يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر عند طلب التمويل.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
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