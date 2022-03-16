نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على منحة شهر رمضان الديوان الملكي 1443 في المقال التالي
طريقة التقديم على منحة شهر رمضان والتي تم الإعلان عنها من قبل ديوان العدل الملكي، حيث تم الإعلان عن منح محاكم العدل الملكية الرمضانية 1443، وهي مساعدة مالية تُقَدم للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مساكن وتحسين مستويات المعيشة. كما يتم تقديم الطلب الكترونيا عبر الموقع الرسمي للمحكمة، ثم ستقوم الوكالات بعد ذلك بمراجعة جميع طلبات المتقدمين و تسعى لتأكيد أهلية هذه المنح، حيث توضح هذه المقالة شروط للحصول على هذه المساعدة بالإضافة إلى كيفية تقديم طلب للمساعدة.
طريقة التقديم على منحة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون السعوديون بشكل متزايد عن طرق للتسجيل في المنح الرمضانية من الديوان الملكي، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى موقع النفاذ الموحد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ثانيًا: بعد دخول الصفحة الرئيسية، يجب على المستخدم النقر على أيقونة “سكني”، ثم تسجيل الدخول من بوابة الوصول الفردي أو سكني.
- ثالثًا: في الصفحة التالية يجب كتابة كافة البيانات اللازمة في الحقول المتوفرة لهذا الغرض.
- رابعًا: يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة والضغط على زر حفظ للتحميل إلى الموقع ثم الارسال.
الشروط اللازمة التي يجب توافرها عند التقديم
هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توفرها عند الإقبال على طريقة التقديم على منحة شهر رمضان، حيث يكون من بينها كل من التالي:
- الجنسية السعودية التي تتطلب الإقامة الدائمة في المملكة.
- يجب أن يكون عمره أقل من 80 عامًا.
- كما يجب ألا يكون عاملاً في مؤسسة حكومية أو مستفيدًا من مؤسسة حكومية آخرى تقدم المساعدة المالية.
- يجب أن تكون المرأة مواطنة سعودية ويجب ألا يقل عمرها عن 25 عامًا.
- ومن جانب آخر، يجب أن يكون الزوج متزوج من سعودية، ونفس الحال بالنسبة المرأة السعودية.
الفئات التي يتم تقديم المنحة لها
هناك بعض الفئات الخاصة التي يمكنهم من الحصول على منحة رمضان، حيث يكون من بينهم كل من التالي:
- الأرامل والمطلقات، والأسر التي ليس لديها عائل.
- إلى جانب ذوي الهمم الذين يكونوا في حاجة إلى المنحة، لعدم توفر فرصة عمل مناسبة لهم.
- ومن جانب آخر، يتم تقديم المنحة إلى من تقل رواتبهم عن 2000 ريال سعودي كل شهر، حيث يكون عدد الأسرة على الأقل 4 أفراد.
- كما يتم تقديم المنح إلى الأيتام، وكبار السن الذين لم يتمكنوا من العمل في هذا العمر.
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