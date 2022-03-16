رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور 2022 -1443 والاستعلام عن موعد نزول الرواتب

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية سيتم غلقها بنهاية مايو القادم، لذلك يبحث العديد من المواطنين الغير مسجلين بالضمان الجديد عن رابط المنصة، حتي تتيح لهم فرصة التسجيل بالضَمان الاجتمَاعي الجديد 1443، ووضحت الوزارة أن التسجيل متاح لجميع الأفراد الدين يستوفون شروط التسجيل بالضمان الحصول علي معاش المقطوعة بعد، تأهل الأهلية ويتم تسجيل الضَمان الاجتمَاعي من خلال تتبع الخطوات التالية.

الضمان الاجتماعي المطور

يعد نظام الضمان الاجتماعي الذي طورته المملكة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي، والتي من خلالها تقدم الدعم المادي للأسر السعودية الأكثر احتياجًا للاستفادة من النظام، ومساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية،وذلك بهدف أتاحه كافة مستلزمات الأسرة من مستحقات واحتياجات منزلية، والنهوض بمعيشة الأفراد وتوفير حياة كريمة تتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ومساعدة هذه الأسر التي تواجه صعوبات في التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات ذات العلاقة ، وذلك من خلال التأهيل والتدريب وتقديم الخدمات لإيجاد فرص عمل مناسبة لتحويل أوضاع هذه الأسر من محتاجة إلى منتجة.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد

كشفت وزارة الموارد البشرية منذ أعلانها تسجيل الضمان الجديد عن الخطوات والطريقة الصحيحة التي من خلالها يتم التقديم بطلب التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتم التسجيل بالضمان الجديد من خلال التالي:

ادخل على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الضغط علي تبويب الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية.

تدوين كافة بيانات الفرد من ” الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال” ثم أنشاء كلمة مرور.

يجب إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط علي أيقونة تسجيل.

يتم إرسال رسالة نصية تحتوي علي رمز تأكيد الحساب.

قم بكتابة نص الرسالة ثم الضغط علي تأكيد.

يظهر أمامك الآن صفحة بها تأكيد التسجيل بالضمان المطور.

يتم الدخول مرة اخري للمنصة واختيار المصرف.

ثم كتابة بيانات المصرف الذي سيتم تحويل الراتب له.

يتم إرسال رقم من الضمان ويجب الاحتفاظ به لحين الحاجة.

موعد صرف راتب الضمان

من المشار ألية أن موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم يكون من اليوم الأول بالشهر الميلادي، وأما عن الضمان الاجتماعي الجديد فيتم كل شهر قبول دفعة جديدة ويتم تأهلها ثم تصرح الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموعد الصرف، وتعمل الوزارة خلال الأيام القادمة علي توحيد موعد لصرف الضمان القديم والجديد.