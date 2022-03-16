رابط الحصول على قرض إمكان الراجحي 1443 و شروط الحصول على التمويل

الحصول على قرض إمكان الراجحي 1443، يتمتع مصرف الراجحي بسمعة طيبة في المملكة لاتساع نطاق خدماته والجودة الاستثنائية التي يقدم بها، بهدف استكمال وتبسيط شؤون المواطنين الشخصية والتي تشمل تغطية تكاليف الزفاف وإصلاحات المنزل والطعام. والنفقات التعليمية، ويطلب كل مواطن سعودي هذا التمويل حتى يكون مستعدًا لمواجهة أي تحد مواد غير مخططة وغير متوقعة وخاصة للمواطنين بميزانية شهرية منتظمة، ومن هذه الخدمات تقديم منتجات شركة إمكان الراجحي وإمكان من قبل كبرى الشركات السعودية التي تقدم عروضها وبرامجها التمويلية لكافة أعمال المملكة، وفيما يلي سنحدد أهم معايير والشروط الحصول على المنتجات شركة إمكان الراجحي

تمويل إمكان من مصرف الراجحي 1443

يبلغ رأس مال إمكان الآن أكثر من 25 مليار ريال سعودي بفضل مصرف الراجحي، يقدم البنك عددًا من هذه المنتجات المصرفية لعملائه منها:

شهادات ائتمان فيزا سواء كانت بلاستيكية أو ذهبية أو مسبقة الدفع أو بلاتينية.

خدمات المحاسبة سواء كانت حالية أو فردية أو IBAN.

الشيكات المصرفية هي نوع من الشيكات تُستخدم لدفع ثمن السلع والخدمات.

تتوفر أيضًا خدمات مباشرة لسكان الراجحي.

الموارد المالية الشخصية مثل السيارة أو المنزل أو الزواج كلها مختلفة.

تحويل الأموال إلى دول أخرى وعمليات السحب الدولية.

شروط الحصول على قرض إمكان الراجحي 1443

حدد مصرف الراجحي العناصر التالية لمن يرغب في الحصول على قرض إمكان الراجحي والاستفادة منه:

الحد العمري للمتقدمين للحصول على قرض هو من عشرين إلى ستين سنة ، بينما الحد العمري للمتقاعدين هو اثنان وستون سنة يجب أن يكون المرشح موظفًا في القطاع العام أو الخاص. جدير بالذكر أن الحد الأدنى لقيمة تمويل إمكان الراجحي مليون ريال سعودي. وجود حساب مصرفي لمقدم الطلب. عندما تزيد نسبة التمويل عن خمسة وعشرين مليون ريال تكون نسبة التمويل المنجذب 45 بالمائة من راتبه. يجب أن يكون لدى الراغبين في الحصول على قرض إمكان من مصرف الراجحي حساب شرعي لدى البنك.

رابط الحصول على قرض إمكان الراجحي 1443

لا شك في أنه من أجل الحصول على قرض الراجحي يجب عليك أولاً الاتصال ولكي تتمكن من الاتصال اتبع الخطوات التالية: –