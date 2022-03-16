طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط الاستعلام عن استحقاق الدعم

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الايام الأخيرة رابط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد للفئات المستحقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو البرنامج الجديد الذي جاء بقرار ملكي بتوفير الدعم المالي المناسب للفئات الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية لتغطية وتوفير كافة احتياجات الفئات محدودي الدخل من المواطنين، وقد أعلنت الوزارة رسميا عن التفاصيل الخاصة بالشروط التي يجب توافرها، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط الاستعلام عن استحقاق الدعم.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 الاستعلام عن الأهلية

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، حيث يتم التسجيل والاستعلام عن التعليم مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال هذا الرابط.

يتم اختيار تسجيل الدخول إلى المنطقة أو اختيار إنشاء حساب جديد.

إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم للتسجيل والحصول على الدعم.

وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم ورقم الجوال.

إدخال كلمة المرور التي تصل إلى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع.

اختيار تقديم الطلب والذي يتم مراجعته وتوضيح الأهلية بعد مدة عمل تصل إلى شهر تقريبا.

ضوابط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويتم تحديد المبلغ المالي الاهلي بالمعاش للضمان الاجتماعي أنه للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط وأهمها هي عدد أفراد الأسرة، وذلك بعدما يتم التأكد من توافر كافة الضوابط والشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت على النحو التالي.