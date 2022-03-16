نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط علي 5 سنوات للسعودى والمقيم في المقال التالي
سيارة أحلامك بدون كفيل ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها للعميل فرصة شراء سيارة الأحلام التي يرغب بها ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة ، وقد جاء هذا التمويل ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث وفرت الشركة هذا البرنامج التمويلي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً.
برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل
شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات ومتطلبات المواطنين السعوديين وغير السعوديين أيضاً ، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية لأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة ، وقد جاء برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر أحد أهم البرامج التمويلية التي توفرها الشركة ، والتي تساعد العميل في شراء سيارة الأحلام من خلال شروط ميسرة وسهلة وإجراءات سريعة وفورية.
مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية
- برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- هذا البرنامج التمويلي متاح بهامش ربح تنافسي.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- تمويل السيارات المتاح لدي الشركة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال دفعات ميسرة ومجدولة.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات المستعملة أيضاً.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر
- طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات من شركة اليسر.
- مدة الخدمة في الوظيفة يجب أن تكون لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
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