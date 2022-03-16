طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون و أرقام التواصل مع المؤسسة

طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد ازداد البحث عنها كثيراً في السعودية، من مواطنين كثيرون، يريدون الاستفادة من الامتيازات والخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد، حيث يحتاج الكثيرين إلى منحة الأمير عبدالعزيز بن فهد، وهي منحة مالية يتم تقديمها طبقاً لعدد من المعايير والشروط، ويستفيد منه الكثير من الأسر السعودية الفقيرة سداد ديونهم، في حين أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، للأعمال الخيرية، تستجيب سريعا للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية.

مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، هي ملاذا آمنا لتلبية طلبات المساعدة العاجلة من مئات الأسر، إن لم يكن الآلاف من الأشخاص المحتاجين، سواء كانت مساعدة مالية محددة بمبلغ معين، بالنسبة لجزء كبير من مواطني المملكة العربية السعودية.

طلب مساعدة مالية من عبد العزيز بن فهد

هناك العديد من الأشخاص لديهم رغبة كبيرة، في معرفة كيف يتم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، ويأتي ذلك من أجل أن يحصلوا على دعم سواء مادي أو معني، وفيها يتم تقديم طلب المساعدة عبر رسالة WhatsApp أو بريد إلكتروني من الأمير أو مكتبه، ويمكن إرسال طلب المساعدة عبر الخدمة البريدية السعودية العادية، ويفضل أن تكون المستندات التي تؤكد على مقدم الطلب. تضمين الحق في الاستعانة بالأمير عبدالعزيز ومؤسسته.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

سيكون مقر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كالتالي: في السعودية – مدينة تبوك – وذلك عبر طريق الأمير فهد بن سلطان – ويأتي العنوان بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

هناك أيضا العنوان نهضة المعرفة ، وذلك في حي الروضة ، مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. 6600

رقم هاتف WhatsApp هو 8004000000.

سيكون رقم الجوال الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وذلك في المملكة العربية السعودية هو 485232658966.

بالنسبة لمن يرغب في الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية ، سيكون رقم الهاتف 920030003.

لضمان استلام الطلب بشكل صحيح ، يجب تأكيد العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إرسال الطلب إليه.