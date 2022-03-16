بأقل سعر.. أفضل حملات الحج 1443 والأسعار الجديدة

تنافست شركات ومؤسسات الحج داخل المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل حملات الحج لعام 2022م، وذلك بناء على رغبة الكثيرون في تأدية فريضة الحج وإتمام كافة مناسكها، حيث تعددت شركات ومؤسسات الحج في السعودية القائمة على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريضة الحج، وذلك من خلال منح الحجاج الدعم المادي والمعنوي من خلال فريق عمل مدرب على اعلى مستوى.

أفضل حملات الحج

من الجدير بالذكر أن شركات الحج تتنافس هذه السنة في تقديم أفضل حملات الحج، والتي يجب على كافة الراغبين في التقديم عليها عبر الإنترنت من خلال المسار الإلكتروني للحجاج، ويمكن عرض تلك الحملات فيما يلي:

حملة الحماد للحج.

وحملة خيرية للحج.

حملة القرشي للحج.

وحملة النخبة للحج.

حملة الاسلام المتحدة للحج.

وحملة عساف للحج.

حملة فيصل الظفيري للحج.

وحملة خفيفة للحج.

أسعار حملات الحج 1443

هناك العديد من أفضل حملات الحج المقدمة من العديد من شركات الحج المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، ولكن هناك اختلاف في أسعار حملات الحج والتي يتم تحديدها على حسب العديد من الأشياء والتي من أهمها “الخدمات المقدمة، ونوع البرنامج”، ويمكن حصر تلك الأسعار في بعض النقاط التالية:

البرنامج العام: يُعد هذا البرنامج واحد من ضمن انواع البرامج المقدمة للحجاج سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وقد عُرف عنه أنه يقوم بطرح الحج بأسعار تتراوح ما بين 6833 إلى 15540 ريال سعودي.

حزمة التوفير: يمكن للجميع الاشتراك في هذه الحملة والتي تتراوح به أسعار الحج ما بين 3447 إلى 4797 ريال سعودي.

البرنامج الميسر: ينفرد ذلك البرنامج بتقديم سعر مخفض للحج، حيث أن أسعار الحج من خلالة تبلغ حوالي 3638 ريال سعودي.

باقة الضيافة بلس: تمكن هذة الباقة كافة الراغبين في أداء مناسك الحج من الاشتراك بها من خلال دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين 7561 إلى 8161 ريال سعودي.

البرنامج الاقتصادي: يمكنك الأشتراك في هذا البرنامج وأداء فريضة الحج فقط من خلال دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين 6833 ريال سعودي كحد أدنى ويصل إلى نحو 15540 ريال سعودي كحد أقصى.

والدير بالذكر أن أرقام حملة الحج المجانية هي حملة الشيخ محمد بن صالح العثيمين للحج: 00966163642107، ومؤسسة الراجحي الخيرية: 9200345، ورقم وزارة الحج والعمرة السعودية: 8004304444، أو على الرقم 00966920002814.