نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول الراجحي اعمال 1443 تطبيق مصرف الراجحي للأعمال 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول الراجحي اعمال مصرف الراجحي من أكبر البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وأحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية. تأسس مصرف الراجحي في السبعينيات ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، سواء كانوا عملاء من الأفراد أو الشركات. إن الخصائص المميزة التي تمكنهم من الحصول على أفضل خدمة مصرفية، ومن أهم خصائص مصرف الراجحي، أن جميع المعاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يتمتع البنك بخبرة واسعة في القطاع المصرفي السعودي ويدير مئات الفروع في جميع أنحاء المملكة

تطبيق مصرف الراجحي للأعمال 2022

يتم الوصول إلى حساب العميل في قطاع الأعمال من خلال مصرف الراجحي عبر خدمة المباشر للشركات المصممة خصيصًا لأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية. تتيح هذه الخدمة الوصول إلى حساب العميل لمالك المنشأة أو النشاط التجاري باتباع الخطوات التالية:

تطبيق مصرف الراجحي للاعمال

أدخل رقم تعريف العميل.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

الرجاء إدخال كلمة المرور الخاصة بك (كلمة المرور لأول مرة هي آخر 6 أرقام من رقم الهوية أو رقم الإقامة).

تسجيل الدخول بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

خصائص أعمال الراجحي

الحصول على الخدمات المصرفية لمنشأة أو نشاط تجاري بطريقة سهلة وفي الوقت المناسب هو الهدف الأساسي للخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الأعمال، ويلتزم مصرف الراجحي بتقديم هذه المزايا من خلال تقديم عدد من المزايا لعملاء قطاع الأعمال، أهمها كما يلي: