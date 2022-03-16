معاش الضمان الاجتماعي المطور السعودي وحالات الاستحقاق

تسعى المملكة السعودية جاهدة لتوفير حياة كريمة إلى المواطنين السعوديين لذلك فقد وفرت معاش الضمان الاجتماعي المطور السعودي للعديد من الحالات، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط للحصول على هذا المعاش، وأصبح من السهل التسجيل من خلال رابط الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وعقب توافر الشروط يصرف المعاش للمواطن الغير قادر ماديا، وتعد تلك الخدمة من أفضل خدمات السعودية للسعوديين المقيمين بها.

معاش الضمان الاجتماعي المطور السعودي

يعد هذا المعاش مساعدة كبيرة للمواطنين السعوديين لكي يتوافر لهم حياة جيدة، حيث أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم دخل قليل وهناك من لا دخل له على الإطلاق، لهذا تقدم المملكة العربية السعودية مساعدة لهم من خلال معاش الضمان الاجتماعي.

حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

هناك بعض الحالات التي تتيح لها الوزارة الحصول على معاش الضمان، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

ذوي الاحتياجات الخاصة الغير قادرين على العمل، وكبار السن أو المرضى الذين لا عمل لهم.

الأرملة أو المطلقة والمرأة التي هجرها زوجها دون مال لها أو لأولادها.

الأسرة التي بها شخص مدمن يصرف لهم المعاش لسهولة التحصل على علاج له.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السعودي

هناك بعض الشروط اللازم توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي السعودي وتتمثل فيما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالسعودية بصفة دائمة.

تقديم ما يلزم من المستندات التي تفيد بأنه ممن يستحق معاش الضمان الاجتماعي.

لا يجب أن يكون دخل الأسرة اكبر من معاش الضمان الاجتماعي حيث لن يحصل على المعاش حينها.

كيفية التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي السعودي

يسهل التسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية من خلال إتباع بعض الخطوات وتلك الخطوات هي: